Așa arată prima motocicletă din lume alimentată de soare. Are panouri ca niște aripi: „Își generează propria energie, oriunde”

1 minut de citit Publicat la 07:30 25 Noi 2025 Modificat la 07:50 25 Noi 2025

Solaris, prima motocicletă din lume alimentată cu energie solară. Sursa foto: Hepta/ MASK Architects

Prima motocicletă din lume alimentată cu energie solară a fost prezentată. Solaris este dotată cu panouri solare retractabile, în stilul unor aripi, care se deschid atunci când motocicleta are nevoie de încărcare, potrivit Design Boom.

Aripile fotovoltaice extensibile se desfășoară într-o formă circulară atunci când vehiculul este parcat. Ele transformă lumina solară în energie electrică, stocată într-un sistem cu baterii litiu de mare capacitate.

Compania care o produce, MASK Architects din Sardinia, Italia, spune că această motocicletă oferă proprietarului „independență absolută”, făcând călătoriile să nu mai depindă de benzinării, rețele electrice sau stații comerciale de încărcare.

Un purtător de cuvânt a declarat: „Solaris își generează propria energie, oriunde și oricând, oferind motocicliștilor libertate totală față de sistemele tradiționale de mobilitate și propunând o alternativă radicală la modelul comercial global care a dominat mobilitatea timp de peste un secol.”

Din punct de vedere mecanic, SOLARIS include un motor electric cu cuplu ridicat, un sistem de frânare regenerativă care recuperează energia cinetică și un șasiu ușor din compozit aluminiu–carbon, proiectat pentru rigiditate și greutate redusă. Echipa de design integrează un sistem inteligent de gestionare a energiei solare, care monitorizează în timp real colectarea, stocarea și distribuția energiei. Un cockpit digital și opțional conectivitate prin aplicație oferă date despre performanță și parametrii încărcării solare.

Configurația alimentată cu energie solară plasează SOLARIS ca o soluție de mobilitate potrivită pentru contexte în care accesul la combustibil sau infrastructura de încărcare este limitat. Printre aplicațiile potențiale se numără regiunile izolate, zonele protejate, comunitățile în curs de dezvoltare și programele urbane axate pe transport cu emisii reduse. Absența consumului de combustibil și a necesității de energie externă reduce, de asemenea, costurile operaționale și întreținerea în comparație cu motocicletele electrice convenționale.