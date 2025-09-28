Care e cel mai bun AI. ChatGPT e pe locul 8 în top

Un nou clasament arată care sunt modelele de inteligență artificială considerate cele mai bune de către utilizatori. Surprinzător, ChatGPT nu se află în fruntea listei, ci abia pe locul 8, fiind depășit de modele mai noi și mai puțin cunoscute.

Cum a fost realizat clasamentul

Compania britanică Prolific a lansat sistemul Humaine, un „top al AI-urilor” bazat nu pe teste tehnice, ci pe experiența utilizatorilor. În loc să măsoare doar capacitatea modelelor de a rezolva exerciții de matematică, de a genera imagini sau de a oferi explicații logice, studiul s-a concentrat pe modul în care oamenii interacționează efectiv cu aceste instrumente, scrie tech.yahoo.com.

Au fost implicați peste 21.000 de participanți din Marea Britanie și SUA, care au comparat modele de AI în perechi și au ales ce experiență li s-a părut mai bună. Rezultatele au fost apoi analizate pe categorii: vârstă, etnie, orientare politică și regiune.

Cine a câștigat

Clasamentul general a avut un lider clar: Gemini 2.5 Pro, care a fost preferat în aproape toate categoriile, de la fluiditatea conversației până la performanță generală. Singura excepție a fost la capitolul „încredere și etică”, unde Grok-3 a ieșit pe primul loc.

Imediat după Gemini, pe podium s-au clasat Deepseek, Magistral Le Chat și Grok, confirmând tendința de diversificare a pieței AI.

Deși este cel mai cunoscut chatbot la nivel mondial, ChatGPT (versiunea GPT-4.1) s-a clasat abia pe locul 8. Mai slab au ieșit și rivalii de la Anthropic, cu modelele Claude-4 și Claude-4.1, care au ocupat pozițiile 11 și 12.

Ce înseamnă aceste rezultate

Clasamentul nu înseamnă neapărat că ChatGPT sau Claude sunt mai slabe din punct de vedere tehnic. În multe teste de raționament, creativitate sau științe, acestea rămân printre cele mai performante. Însă rankingul Humaine adaugă o perspectivă diferită: care AI oferă cea mai bună experiență pentru oameni.

Astfel, modele mai puțin populare, precum Le Chat, au obținut scoruri mari la capitole precum încredere și interacțiune plăcută, chiar dacă nu domină testele standardizate.