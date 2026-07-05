China lansează robotul umanoid care recunoaște emoțiile oamenilor cu o precizie de peste 90%

Noul robot combină piele biomimetică, sisteme avansate de inteligență artificială și modele lingvistice capabile să interpreteze emoțiile umane. Foto: Getty Images

Compania chineză UBTech a prezentat noua serie de roboți umanoizi UWORLD U1, despre care afirmă că este prima platformă de roboți umanoizi de dimensiuni normale proiectată pentru producția de masă. Lansarea a avut loc pe 30 iunie, în cadrul evenimentului global organizat de companie la Shenzhen, potrivit Interesting Engineering.

Noul robot combină piele biomimetică, sisteme avansate de inteligență artificială și modele lingvistice capabile să interpreteze emoțiile umane, fiind conceput pentru a interacționa natural cu oamenii și pentru a le oferi companie pe termen lung.

Recunoaște peste 20 de stări emoționale

Potrivit UBTech, robotul este echipat cu un model de inteligență artificială specializat în recunoașterea emoțiilor, care poate identifica peste 20 de stări emoționale cu o precizie de peste 90%.

Sistemul îi permite să adapteze răspunsurile și comportamentul în funcție de starea persoanei cu care interacționează, ceea ce îl face potrivit pentru relații de lungă durată cu utilizatorii.

Mișcări apropiate de cele umane

Robotul dispune de 88 de grade de libertate și de un gât articulat inspirat din anatomia umană. Compania susține că acesta poate reproduce până la 90% dintre mișcările de bază ale corpului uman.

Arhitectura sa combină reacții rapide, de aproximativ 500 de milisecunde, cu procese complexe de analiză și luare a deciziilor bazate pe modele de inteligență artificială.

De asemenea, expresiile faciale sunt sincronizate cu vorbirea și mișcarea buzelor, întârzierea fiind mai mică de 20 de milisecunde, ceea ce face conversațiile să pară mai naturale.

Își amintește utilizatorii și conversațiile

Unul dintre elementele importante ale platformei este sistemul de memorie pe termen lung, care îi permite robotului să păstreze informații despre utilizatori și să continue conversațiile ținând cont de interacțiunile anterioare.

Robotul poate interpreta și contextul în care se află, astfel încât să răspundă fără a fi nevoie ca utilizatorul să rostească în permanență un cuvânt de activare.

UBTech afirmă că datele personale sunt protejate printr-o arhitectură în trei niveluri, care prioritizează procesarea locală și reduce dependența de serviciile cloud.

Destinat persoanelor singure și vârstnicilor

Odată cu lansarea robotului, compania a prezentat și Human-Robot Companionship Initiative, un program prin care roboții umanoizi ar urma să ofere sprijin emoțional și psihologic persoanelor vulnerabile.

UBTech argumentează că în China peste 90 de milioane de adulți locuiesc singuri, iar aproximativ 118 milioane de persoane în vârstă trăiesc fără copii sau alți membri ai familiei în gospodărie. Compania susține, de asemenea, că între 10% și 20% dintre persoanele care locuiesc singure se confruntă cu probleme de sănătate mintală, ceea ce evidențiază nevoia unor soluții suplimentare de sprijin.

Primele 100 de exemplare vor fi donate

În cadrul programului, UBTech intenționează să doneze 100 de roboți U1 personalizați în cursul anului 2026.

Compania spune că fiecare robot va putea utiliza tehnologii de reconstrucție facială 3D și recunoaștere vocală pentru a reproduce aspectul și vocea unei persoane desemnate, oferind astfel o experiență de interacțiune cât mai personalizată.

Potrivit dezvoltatorilor, roboții vor putea recunoaște utilizatorii, își vor aminti interacțiunile anterioare, vor înțelege contextul în care se află și vor adapta conversațiile în funcție de fiecare persoană, cu scopul de a oferi companie și sprijin emoțional pe termen lung.