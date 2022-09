China a testat cu succes o maşină cu levitaţie magnetică. Merge plutind la 35 de milimetri deasupra carosabilului

Maşina a fost realizată prin modificarea unui autovehicul tradiţional. Maşina a fost dotată cu o reţea de magneţi permanenţi pentru levitaţie, iar pe carosabil a fost montată o şină conductoare care a permis maşinii să plutească.

Dezvoltarea vehiculelor Maglev va reprezenta o prioritate, a declarat Deng Zigang, profesor în cadrul universităţii din Chengdu, care şi-a exprimat speranţa că această tehnologie va contribui la reducerea consumului de energie şi la creşterea autonomiei maşinilor în viitor.

Un alt test rutier, de data aceasta la o viteză de 200 km/h, a fost efectuat în aceeaşi zi. În total, opt maşini, inclusiv cinci vehicule pe bază de energie regenerabilă, au fost testate pe o porţiune de 7,9 kilometri a autostrăzii, la o viteză maximă care s-a apropiat de 230 km/h.

Testele au fost desfăşurate de autorităţile provinciale în domeniul transportului şi au avut ca scop studierea proiectării drumurilor şi a măsurilor de siguranţă pentru deplasarea autovehiculeleor la viteze mari, notează Xinhua.

