Cum arată și cât costă cel mai ieftin robot umanoid din lume: Îl cheamă Bumi și are dimensiunile unui copil

1 minut de citit Publicat la 23:30 27 Oct 2025 Modificat la 23:30 27 Oct 2025

Bumi este cel mai ieftin robot umanoid din lume. Sursa foto: Hepta/ Ferrari Press Agency/ Noetix Robotics

Un robot umanoid despre care se afirmă că este cel mai ieftin din lume a fost prezentat publicului. Startup-ul chinez Noetix Robotics afirmă că, deși robotul de dimensiunea unui copil, numit Bumi, are doar 94 cm înălțime și cântărește doar 12 kg, nu este deloc o jucărie.

Având un preț de 9.998 yuani (n.r. 1.055 euro), Bumi a fost conceput pentru a aduce roboții bipezi în gospodării, cu accent pe educație, interacțiune familială și sprijin în instruirea viitorilor programatori, potrivit Interesting Engineering.

Bumi reușește să meargă stabil și să execute mișcări flexibile prin algoritmi care combină învățarea prin imitație și întărire.

Compania, fondată abia în septembrie 2023, spune că a reușit să mențină costurile reduse folosind materiale compozite, un controler de domeniu dezvoltat intern și un lanț de aprovizionare local, optimizat pentru scalabilitate.

Demonstrațiile au arătat că Bumi poate merge, se poate echilibra pe un picior și poate dansa. Deși nu dispune de dexteritatea completă a modelelor industriale de dimensiuni mari, el oferă control al mișcării lin și echilibru stabil.

Robotul funcționează pe bază de baterie, oferind până la două ore de utilizare cu o singură încărcare completă.