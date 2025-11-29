Cum își construiește Big Tech propria „bulă media prietenoasă” ca să câștige „bătălia narațiunii online”

4 minute de citit Publicat la 17:29 29 Noi 2025 Modificat la 17:29 29 Noi 2025

O nouă generație de vedete media, protejate, curate și neatinse de întrebări incomode. sursa foto: Getty

Într-un moment în care încrederea publicului în Big Tech este la un nivel minim, Silicon Valley își construiește rapid un ecosistem media paralel – unul în care fiecare CEO devine vedetă, iar criticile dispar ca prin farmec, scrie The Guardian.

Un exemplu: intro-ul unei emisiuni de pe YouTube numită Sourcery, produsă de platforma financiară Brex. Avem un montaj cu CEO-ul Palantir, Alex Karp, cu steaguri americane fluturând și un remix după „Thunderstruck” de la AC/DC rulează înainte ca miliardarul tech să apară pe ecran.

Urmează un tur relaxat prin birourile companiei, fără nicio întrebare incomodă despre legăturile controversate ale Palantir cu ICE. Karp vorbește despre virtuțile companiei, scoate o sabie, apoi povestește cum a dezgropat rămășițele câinelui său din copilărie, Rosita, ca să-l reîngroape lângă casa actuală.

„Asta e chiar drăguț”, îi spune prezentatoarea Molly O’Shea.

Dacă vrei să-i asculți azi pe cei mai puternici oameni din tehnologie, tot mai des îi găsești în astfel de spații controlate, pe podcasturi și show-uri „prietenoase” precum Sourcery. Aici nu există interviuri dure. Nu există investigații. Nu există jurnaliști incomozi. Doar directori de companii relaxați, influenceri și discuții pe ton cald.

Unele dintre aceste platforme sunt create chiar de companii. Altele sunt mici nișe adorate de miliardarii tech. În ultimele luni, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Sam Altman, Satya Nadella și alți giganți ai industriei au dat interviuri lungi și extrem de binevoitoare. Palantir și fondul Andreessen Horowitz au lansat propriile lor publicații anul acesta.

Andreessen Horowitz își face propria redacție: „Viitorul media nu va fi controlat de instituții tradiționale”

Fondul de investiții Andreessen Horowitz (a16z) a decis să sară peste „intermediari”. În septembrie, firma a lansat un blog propriu pe Substack și un podcast care are deja peste 220.000 de abonați pe YouTube. Recent, l-au avut invitat pe CEO-ul OpenAI, Sam Altman – la doar câțiva pași de momentul în care Altman a fost demis și reangajat în urma conflictelor interne.

„Cum ar fi ca viitorul media să nu fie controlat de algoritmi sau de instituții vechi, ci de voci independente care își construiesc direct propriile audiențe?”, a scris firma în anunțul de lansare.

Andreessen Horowitz lansează și un fellowship de opt săptămâni pentru „creatorii și povestitorii care modelează viitorul media”, unde promite acces la „legende online” și la un spațiu în care fondatorii pot „câștiga bătălia narativă online”.

Palantir își face propria revistă: „Prea mulți oameni care nu ar trebui să aibă o platformă, o au”

Palantir a lansat propriul său jurnal – The Republic – o revistă tip think-tank, inspirată de publicații academice precum Foreign Affairs. Este finanțată de Palantir Foundation for Defense Policy and International Affairs, unde Alex Karp figurează ca președinte. Oficial, el lucrează acolo… 0,01 ore pe săptămână.

„Mult prea mulți oameni care nu ar trebui să aibă o platformă o au. Și sunt mult prea mulți oameni care ar trebui să aibă o platformă, dar nu o au”, se arată în anunțul companiei.

Articolele publicate includ texte despre cum legislația americană privind copyrightul ar bloca dominația SUA în AI sau eseuri care argumentează că parteneriatul dintre Silicon Valley și armată este „bun pentru societate”.

Arena, TBPN și noul val de presă „tech-friendly”

O altă publicație, Arena, fondată de investitorul Max Meyer, își asumă deschis poziția pro-tech. Motto-ul revistei – „The New Needs Friends” – este inspirat din filmul Ratatouille.

„La Arena, nu acoperim ‘știrile’. Noi acoperim Noul”, au scris editorii în primul număr. „Misiunea noastră este să încurajăm oamenii care aduc viitorul în prezent”.

Meyer a criticat în trecut reviste precum Wired sau TechCrunch pentru „negativism”. „Suntem pozitivi și îndrăzneți și o să intrăm în luptă cu ei”, i-a spus acesta lui Joe Lonsdale, cofondator Palantir.

TBPN, un podcast video care transformă bârfele din industria tech în „drame” în stil NFL Draft, a crescut enorm în influență. Mark Zuckerberg a apărut recent în emisiune pentru a-și promova ochelarii inteligenți Meta.

Un alt creator, Dwarkesh Patel, de 24 de ani, a reușit să construiască un mini-imperiu media bazat pe interviuri lungi și relaxate cu lideri ai AI. Recent, Satya Nadella i-a făcut chiar un tur prin unul dintre cele mai noi centre de date ale Microsoft.

Elon Musk, pionierul propriei realități media

Elon Musk a fost unul dintre primii care și-au construit o zonă media proprie. După ce a cumpărat Twitter în 2022, platforma a început să blocheze linkuri către publicații critice.

Musk preferă interviurile cu gazde prietenoase precum Lex Fridman sau Joe Rogan. Acest ecosistem paralel i-a permis să își promoveze propriile versiuni ale realității – inclusiv prin produse precum Grokipedia (o copie AI a Wikipediei, plină de falsuri) sau chatbotul Grok, care îl flatează. Recent, Grok a susținut că Musk e „mai în formă decât LeBron James” și că „l-ar bate pe Mike Tyson la box”.

Fuga Big Tech către media prietenoasă vine pe fondul temerilor legate de scurgerile de informații, investigațiile de presă și scandalurile precum „Facebook Files”. Jurnaliștii incomozi sunt evitați. Karen Hao scrie în cartea ei că OpenAI nu i-a mai dat niciun interviu oficial timp de trei ani după un profil critic publicat în 2019.

Modelul folosit acum de companii seamănă cu cel din showbiz sau politică: tururi media atent controlate, podcasturi prietenoase, apariții „în siguranță”. Exact cum au făcut în ultimii ani și starurile de la Hollywood, și politicienii precum Donald Trump sau Gavin Newsom.

Chiar dacă aceste platforme nu-și propun să expună abuzuri sau să pună întrebări grele, ele sunt o fereastră rară către felul în care acești oameni își văd propriul rol în lume: mai puțină reglementare, mai puține întrebări incomode, mai mult control.