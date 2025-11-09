Elon Musk vrea să „controleze clima” cu o rețea de sateliți care pot regla lumina solară

2 minute de citit Publicat la 12:00 09 Noi 2025 Modificat la 12:00 09 Noi 2025

Miliardarul susține că doar „ajustări minore” ar fi suficiente pentru a stabiliza clima. Foto: Getty Images

Elon Musk, fondatorul SpaceX și al Tesla, a stârnit din nou controverse după ce a anunțat un plan ambițios (și periculos, spun experții): crearea unei constelații de sateliți capabili să „controleze” cantitatea de energie solară care ajunge pe Pământ. Practic, să blocheze parțial lumina Soarelui pentru a combate încălzirea globală, scrie Futurism.

Musk a publicat ideea pe platforma sa X (fostul Twitter), afirmând că „o constelație de sateliți alimentați cu energie solară și controlați de inteligență artificială ar putea preveni încălzirea globală prin ajustări fine ale cantității de energie solară care ajunge pe Pământ”.

A large solar-powered AI satellite constellation would be able to prevent global warming by making tiny adjustments in how much solar energy reached Earth — Elon Musk (@elonmusk) November 3, 2025

O idee SF devenită realitate (sau aproape)

Miliardarul, care a lansat deja peste 9.000 de sateliți Starlink pe orbită pentru a furniza internet la nivel global, susține că doar „ajustări minore” ar fi suficiente pentru a stabiliza clima.

„Ar fi nevoie de mici reglaje pentru a preveni încălzirea globală sau, dimpotrivă, o nouă eră glaciară”, a scris Musk, adăugând că „Pământul a fost o minge de gheață de mai multe ori în trecut”.

Întrebat de un utilizator cum ar putea fi controlat un astfel de sistem fără a destabiliza clima globală sau a provoca diverse conflicte internaționale pentru controlul lui, Musk a răspuns simplu: „Da.”

Ce spun experții

Conceptul de geoinginerie solară — adică modificarea deliberată a cantității de radiație solară care ajunge pe Pământ — este discutat de ani de zile în comunitatea științifică, dar rămâne extrem de controversat. Deși în teorie ar putea reduce temperaturile globale, experții avertizează că efectele secundare ar putea fi catastrofale și ireversibile, afectând ecosistemele, precipitațiile și echilibrul climatic global.

Cele mai studiate metode în prezent sunt:

„Stratospheric aerosol injection” – eliberarea de particule reflectorizante în atmosferă, precum dioxidul de sulf;

„Marine cloud brightening” – însămânțarea norilor pentru a le crește reflectivitatea.

Niciuna dintre aceste metode nu implică, însă, o rețea de sateliți controlați de AI care să decidă câtă lumină solară primește planeta.

Musk visează la o civilizație de tip „Kardashev II”

În postările sale, Musk a fost de acord cu un comentator care a spus că o astfel de constelație ar fi „o caracteristică logică a unei civilizații de tip Kardashev II” — adică o civilizație capabilă să folosească direct energia întregului Soare printr-o megastructură cosmică.

„Da. Face parte din teritoriu”, a răspuns Musk, sugerând că vede acest proiect ca un pas spre un viitor interplanetar controlat de inteligență artificială.