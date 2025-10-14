Google investește 15 miliarde de dolari pentru a construi cel mai mare centru de date pentru AI din afara Statelor Unite

Google va investi timp de cinci ani în India pentru a construi cel mai mare hub de inteligență artificială al companiei în afara Statelor Unite, a declarat CEO-ul Sundar Pichai. Luni, ministrul pentru dezvoltarea resurselor umane din statul indian Andhra Pradesh, Nara Lokesh, a estimat că proiectul de un gigawatt va ajunge la valoarea de 15 miliarde de dolari, relatează CNBC.

Acordul vine după „un an de discuții intense și eforturi neîncetate” iar, potrivit lui Lokesh, „este doar începutul”. Filiala indiană a Google, Raiden Infotech, spune că va dezvolta trei campusuri în orașul Visakhapatnam.

Oficialii statului planifică să dubleze astfel de proiecte și să crească semnificativ capacitatea de calcul în următorii trei ani, potrivit Economic Times. Companiile investesc în infrastructură pentru a răspunde cererii globale tot mai mari de servicii cloud, pe măsură ce serviciile de inteligență artificială devin tot mai populare.

În iulie, Google și-a mărit cheltuielile de capital pentru 2025 la 85 de miliarde de dolari, față de 75 de miliarde în februarie, datorită „cererii mari și în creștere pentru produsele și serviciile Cloud”. Tot în aceeași lună, compania a anunțat planuri de a investi 25 de miliarde de dolari în centre de date și infrastructură de AI în SUA în următorii doi ani.

India atrage tot mai mulți jucători multinaționali, precum Microsoft și AWS, să investească în infrastructura cloud și AI a țării.