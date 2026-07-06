Începe invazia roboților în Japonia. Zece milioane de mașinării se pregătesc să intre în spitale, bucătării și fabrici până în 2040

2 minute de citit Publicat la 23:33 06 Iul 2026 Modificat la 23:33 06 Iul 2026

Noetra, noul plan de tehnologizare al Japoniei. Foto: Getty Images

Noetra, un model multimodal de Inteligență Artificială, reprezintă noua strategie naţională din Japonia de tehnologizare a ţării. Planul presupune introducerea a 10 milioane de roboţi, care să aibă grijă de bătrâni sau să lucreze în sectorul alimentar ori medical. Ministrul Economiei, Comerțului și Industriei, Ryosei Akazawa, a anunțat acest plan, care acoperă acum 18 domenii, după includerea producției de alimente și a asistenței medicale în lista priorităților stabilite anterior, notează Techradar.

Roboții depășesc limitele halelor de producție

Oficialii au descris acest centru drept un element esențial pentru a ajuta companiile să implementeze roboți la scară largă în anii următori, în special în sectoarele care se confruntă deja cu o criză de personal.

Strategia se concentrează pe Noetra, un model fundamental multimodal produs pe plan intern, dezvoltat în cadrul unui proiect al Institutului Național de Știință și Tehnologie Industrială Avansată axat pe inteligența artificială fizică.

Noetra este deținută majoritar de SoftBank, NEC, Sony Group și Honda, în timp ce Fujitsu și Rakuten încă analizează, potrivit informațiilor, posibilitatea de a se alătura consorțiului.

Baze de date pentru AI

Akazawa a declarat că datele acumulate din domenii precum îngrijirea persoanelor vârstnice, intervenția în caz de dezastre, unitățile de producție și procesul de dezafectare a centralei Fukushima Daiichi stau la baza încrederii guvernului în această abordare.

„Utilizarea datelor acumulate” ar deveni „strategia câștigătoare” a Japoniei, a spus el, prezentând competiția globală ca pe o competiție pentru seturi de date accesibile, mai degrabă decât doar pentru puterea de calcul brută.

Guvernul intenționează să construiască o infrastructură de date pentru inteligența artificială fizică și roboți, care să reflecte punctele forte industriale ale țării.

Se va baza pe decenii de experiență în operarea utilajelor în medii periculoase sau cu deficit de forță de muncă la nivel național.

Parteneriate internaționale și ambiții regionale

Oficialii au confirmat un acord de colaborare cu instituții de cercetare din SUA, Canada, Franța și Marea Britanie pentru a sprijini dezvoltarea modelului de bază. Tehnologia rezultată va fi pusă la dispoziția dezvoltatorilor japonezi de inteligență artificială, companiilor și eventualilor utilizatori din mai multe industrii și regiuni.

Se așteaptă ca unele companii să utilizeze platforma ca bază pentru extinderea pe piețele externe în anii următori.

Ministrul a legat, de asemenea, strategia de eforturi mai ample care încurajează transformarea bazată pe inteligență artificială, provenind din zone regionale din afara marilor centre metropolitane ale Japoniei, mai degrabă decât să concentreze creșterea doar în Tokyo.

De ce japonezii au nevoie de roboţi

Populația îmbătrânită din Japonia și politicile restrictive de migrație continuă să creeze deficit de forță de muncă în industriile care se luptă să recruteze un număr suficient de lucrători.

Politicienii văd din ce în ce mai mult automatizarea ca un răspuns practic, deoarece multe posturi vacante rămân dificil de ocupat doar prin eforturi convenționale de angajare.

Susținătorii susțin frecvent că roboții ocupă roluri indisponibile lucrătorilor umani, mai degrabă decât să înlocuiască direct angajații existenți din toate industriile.

Prin urmare, strategia revizuită include responsabilități de îngrijire medicală, alături de atribuții în mediile de producție alimentară și de fabricare a băuturilor din întreaga țară.

Şi Coreea de Sud a anunțat planuri noi în domeniul roboticii, adăugând o dimensiune competitivă imaginii regionale mai ample, în timp ce ambele țări urmăresc capacități suverane de inteligență artificială.

Dacă aceste ambiții devin realitate, ar putea depinde mai puțin de anunțuri și mai mult de investiții susținute, progres tehnic și acceptarea publică mai largă pe plan intern.