Interdicțiile pentru copii pe social media se răspândesc pe glob. Ce au în comun Australia, Marea Britanie, Indonezia și Malaezia

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Australia a dat startul, Indonezia și Malaezia au urmat, iar Marea Britanie tocmai a anunțat că va face același lucru până în 2027. În mai puțin de un an, interdicțiile privind accesul minorilor la rețelele sociale au trecut de la experiment izolat la tendință globală, deși nimeni nu știe cu certitudine dacă ele funcționează, notează The Guardian.

Când Australia a introdus în decembrie interdicția privind accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale, impactul său global rămânea de văzut. Lumea a urmărit cu interes cum țara adoptă cea mai radicală măsură de acest fel de până atunci, într-un context global marcat de neîncredere, admirație și – în unele cercuri – convingerea fermă că mulți copii vor găsi oricum o cale de ocolire a interdicțiilor.

Lunile care au urmat au arătat că Australia a dat startul unui proces de reevaluare globală: în martie, Indonezia a început să blocheze accesul copiilor sub 16 ani la majoritatea platformelor sociale, iar Malaezia a urmat exemplul luna aceasta. Săptămâna trecută, Marea Britanie și-a anunțat propria interdicție, pe care plănuiește s-o implementeze până la începutul lui 2027.

Interdicția australiană a devenit un fel de „barometru”, spune Justin Hendrix, directorul executiv și editorul Tech Policy Press, o organizație media nonprofit care urmărește din februarie eforturile a peste 40 de țări de a interzice accesul copiilor la social media. „Părea cu siguranță că a stârnit curiozitatea altor autorități de reglementare”.

Ce va rezulta de aici rămâne incert, spune Hendrix. „Sintagma «momentul tutunului pentru tehnologie» circulă mult. Este adevărat că există acum mai multe dovezi ca oricând despre efectele nocive și calitățile adictive ale rețelelor sociale. Dar știința nu este pe deplin stabilită – suntem încă în proces de înțelegere”.

De la Grecia la Gabon, fiecare inițiativă guvernamentală de limitare a accesului copiilor la social media vine cu nuanțele sale proprii.

În Austria, de exemplu, planul vizează restricționarea accesului pentru cei sub 14 ani, în timp ce Franța a stabilit limita la 15 ani. Norvegia, la rândul ei, intenționează să extindă sfera de aplicare a interdicției actuale de la copiii sub 13 ani la cei sub 16 ani.

În țări precum Polonia, Danemarca și Anglia, eforturile de limitare a utilizării rețelelor sociale au fost însoțite de interdicții privind smartphone-urile în școli.

Uneori, autoritățile au optat pentru una dintre măsuri, nu pentru amândouă – ca în Brazilia, unde utilizarea telefoanelor mobile în școli este interzisă elevilor de toate vârstele, însă copiii sub 16 ani pot avea conturi de social media, cu condiția ca acestea să fie legate formal de contul unui părinte sau tutore legal.

Toate acestea indică o dezbatere mai amplă despre tehnologie și impactul ei asupra copiilor, spune Hendrix.

„Există o activitate uriașă în acest moment, care încearcă să gestioneze cantitatea extraordinară de tehnologie prezentă în viața copiilor și adolescenților, acasă și la școală. Și când privești din ansamblu, cred că totul face parte din același tablou: nu știm ce facem”, adaugă acesta.

În ultimele luni, riscurile unei abordări permisive au fost ilustrate dramatic de numărul tot mai mare de procese – inițiate de districte școlare, oficiali guvernamentali de toate nivelurile și mii de familii din întreaga lume – care acuză platformele sociale că dăunează sănătății mintale a copiilor, fie prin alegeri deliberate de design menite să creeze dependență, fie prin eșecul de a-i proteja de prădători sexuali și conținut periculos. Companiile din spatele platformelor au negat acuzațiile.

Un caz de referință din California, în care Meta și YouTube au fost găsite vinovate că au proiectat deliberat produse adictive care au prins în capcană o tânără utilizatoare și au dus la vătămarea ei, a fost deosebit de grav.

„Cum faci un copil să nu mai lase telefonul din mână? Asta se cheamă ingineria dependenței. Au proiectat-o, au pus aceste funcții pe telefoane”, a spus avocatul Mark Lanier în pledoaria sa finală.

Toate acestea au lăsat urme adânci în societate, spune Hendrix. „Cred că experiența cu rețelele sociale – și, într-o oarecare măsură, decalajul dintre apariția efectelor nocive și reacția legislativă – apasă pe conștiința oamenilor atunci când se gândesc la inteligența artificială. Auzi mulți legiuitori spunând: «Nu vrem să repetăm greșelile trecutului»”.

Unele instanțe au încercat să abordeze și inteligența artificială.

Marea Britanie, de exemplu, include în interdicția recent anunțată planuri de impunere a unei limite minime de vârstă de 18 ani pentru chatboții romantici care simulează relații sexuale.

Canada prevede că platformele de AI trebuie să implementeze măsuri de siguranță pentru a reduce riscul că acestea transmit conținut nociv. Recent, Norvegia a anunțat că va interzice aproape total utilizarea instrumentelor de inteligență artificială generativă în școlile primare și va restricționa accesul elevilor mai mari.

Urgența de a reglementa vine chiar în condițiile în care impactul global al interdicțiilor rămâne neclar.

În Australia, deși guvernul a anunțat că aproape 5 milioane de conturi identificate ca aparținând copiilor au fost închise, un sondaj realizat pe 900 de părinți de agenția națională pentru siguranță online a arătat că aproximativ două treimi dintre tinerii care aveau conturi înainte de interdicție au reușit să-și păstreze accesul.

Keir Starmer a respins aceste îngrijorări atunci când a anunțat planurile guvernului britanic.

„Ocolesc și alte legi, dar nu spunem: «Uite, un adolescent a reușit cumva să se servească cu alcool, deci să nu mai interzicem vânzarea de alcool minorilor». Asta ar fi complet absurd, așa că pur și simplu nu accept acest argument”, a explicat acesta.

Logica pare mai puțin convingătoare pentru premierul italian Giorgia Meloni, care a declarat că guvernul său nu intenționează să introducă nicio interdicție privind rețelele sociale pentru copii.

„Nu sunt împotriva unei interdicții pentru cei sub 16 ani, dar nu sunt convinsă că această propunere singură poate rezolva problema, pentru că un astfel de tip de interdicție poate fi ușor eludat”, a declarat Meloni jurnaliștilor după anunțul lui Starmer.

India – cea mai mare piață de social media din lume – reprezintă o altă excepție notabilă, iar restricțiile sau interdicțiile rămân acolo o temă marginală, susținută mai ales de activiști și, uneori, de judecători care și-au exprimat îngrijorarea față de accesul copiilor la conținut nociv.

SUA – țara de origine a marilor companii tech – s-a dovedit și ea un caz aparte: eforturile de a introduce interdicții sau restricții de amploare au fost complicate de decizii judecătorești și de influența tot mai mare a industriei tehnologice în guvernul federal și local.

Florida se numără printre statele cu cele mai notabile politici în domeniu, cerând anumitor platforme sociale să interzică înregistrarea copiilor sub 14 ani și condiționând accesul celor de 15 ani de acordul părinților.

Statul Utah a adoptat și el o legislație amplă, deși instanțele au blocat anumite prevederi privind verificarea vârstei pe motive legate de libertatea de exprimare. O tentativă similară din Arkansas a fost și ea oprită de instanțe.

În timp ce companiile tech au argumentat că restricțiile riscă să împingă adolescenții spre platforme și mai periculoase, opoziția vine și din alte direcții. Anul trecut, când Australia și-a implementat interdicția, Amnesty International a descris-o drept o „soluție rapidă și ineficientă”, apreciind că este „în dezacord” cu realitățile unei generații digitale.

Organizația a cerut în schimb reglementare și educație pentru a construi o „societate digital sigură” pentru toți.

„Cea mai eficientă modalitate de a-i proteja pe copii și tineri online este de a proteja toți utilizatorii de social media prin reglementări mai bune, legi mai puternice privind protecția datelor și un design mai responsabil al platformelor”, a declarat Damini Satija de la Amnesty anul trecut.

Remarcând că mulți copii vor găsi pur și simplu modalități de a ocoli restricțiile, Satija a adăugat: „O interdicție înseamnă pur și simplu că vor continua să fie expuși acelorași riscuri, dar în secret, lăsându-i în și mai mare pericol”.

Urmele acestei perspective se regăsesc în abordarea unor guverne. Eforturile Canadei de a interzice social media – introduse la începutul acestei luni – includ o excepție pentru companiile care pot demonstra că au politici de protecție a utilizatorilor împotriva conținutului nociv.

În Spania, guvernul a anunțat că inițiativa sa va fi însoțită de o legislație care îi va face pe directorii executivi ai platformelor personal responsabili pentru discursul de ură de pe acestea.

Alții au căutat un echilibru. China – care a blocat de mult timp numeroase platforme sociale occidentale – a introdus în 2021 restricții care includ o interdicție de jocuri online în zilele lucrătoare pentru minori, permițând o oră pe zi între 20:00 și 21:00 în weekenduri și de sărbători legale.

Douyin, versiunea chineză a TikTok, a anunțat și el o inițiativă care limitează copiii sub 14 ani la 40 de minute pe zi pe platformă, între orele 6:00 și 22:00.

Pe măsură ce interdicțiile câștigă teren la nivel global, s-au ridicat uneori semne de întrebare legate de intențiile din spatele lor.

În Turcia, de exemplu, o inițiativă recentă de blocare a accesului copiilor sub 15 ani la social media a inclus menționarea unui potențial plan de autentificare a utilizatorilor printr-un portal online administrat de stat – ceea ce a generat îngrijorări în rândul celor care au reamintit istoricul țării de restricționare sau blocare a site-urilor de internet în timpul protestelor sau după atacuri teroriste.

Un alt exemplu îl reprezintă eforturile din statele americane de a limita utilizarea de către copii a platformelor digitale, spune Hendrix. „Există o mulțime de motivații ciudate, care depind de contextul politic al fiecărui loc. Unele vin din motivații foarte conservatoare din punct de vedere social – limitarea accesului la pornografie sau poate la material LGBTQ –, iar în alte cazuri e vorba mai mult de îngrijorări legate de dependență sau de alte efecte asupra sănătății mintale”.

În Ecuador, discuțiile privind o interdicție pentru copiii sub 15 ani s-au concentrat pe prevenirea recrutării minorilor de către organizații criminale.

„Cred că motivațiile și justificările pot fi foarte diferite de la un loc la altul, de la o jurisdicție la alta”, spune Hendrix. „Dar, privind în ansamblu, există un consens între autorități că rețelele sociale prezintă riscuri semnificative pentru copii și adolescenți și că acestea trebuie abordate”.