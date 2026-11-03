iPhone Duo: Apple nu știe când vor fi disponibile mai multe telefoane pliabile

4 minute de citit Publicat la 10:55 03 Noi 2026 Modificat la 10:59 03 Noi 2026

Noul CEO al Apple, John Ternus, prezintă un iPhone Duo, în septembrie 2026. Sursa foto: Getty Images

Noul director al Apple spune că firma lucrează pentru a face noile sale iPhone-uri pliabile disponibile unui număr cât mai mare de persoane, după ce smartphone-ul de 1.999 de dolari s-a epuizat rapid din stoc, la doar puțin peste o săptămână de la lansare, transmite BBC.

John Ternus, care a preluat în septembrie funcția de director general al Apple de la Tim Cook, a declarat luni că este „încântat” de reacția inițială a publicului față de iPhone Duo.

Ecranele iPhone Duo au început să crape

Deși telefonul scump, comercializat în Marea Britanie la prețul de 1.999 de lire sterline, s-a epuizat imediat din stoc, unii cumpărători au observat că ecranele dispozitivelor au început să se crape.

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Cererea pentru telefoane rămâne ridicată, iar Sabhi Kahn, noul director operațional al Apple, a declarat că gigantul tehnologic nu știe când vor deveni disponibile noi unități iPhone Duo.

„În acest moment, este foarte dificil să anticipăm când oferta și cererea vor ajunge la un echilibru”, a spus Kahn în cadrul unei discuții cu analiștii financiari, organizată pentru prezentarea celor mai recente rezultate financiare ale Apple.

Directorii Apple nu au menționat în timpul discuției eventualele probleme ale iPhone Duo. Cu toate acestea, săptămâna trecută, compania a anunțat că va înlocui toate telefoanele afectate de o problemă care a provocat crăparea pliului interior al unui „număr mic” de dispozitive noi.

Cu toate acestea, Apple a anunțat luni că, în ultimul an, a vândut mai multe iPhone-uri la nivel mondial decât în orice altă perioadă din istoria companiei.

Apple a înregistrat o creștere de 15% până acum, în 2026

În cele trei luni încheiate la 26 septembrie, interval care nu a inclus vânzările iPhone Duo, lansat spre sfârșitul lunii octombrie, Apple a înregistrat o creștere de 17% a vânzărilor de iPhone-uri, până la 57 de miliarde de dolari.

Apple s-a lăudat pe parcursul întregului an cu creșterea accelerată a vânzărilor de iPhone-uri, în ciuda avertismentelor companiei potrivit cărora componentele esențiale pentru aceste dispozitive, dar și pentru computerele Mac și tabletele iPad, erau disponibile în cantități limitate, afectând rezultatele comerciale.

Vânzările computerelor Mac au crescut, de asemenea, cu 27% în trimestrul respectiv, ajungând la 10,7 miliarde de dolari, un alt record pentru Apple.

Per total, vânzările companiei au crescut cu 15% în decursul anului, ajungând la 479 de miliarde de dolari.

În schimb, vânzările de iPad-uri și de produse din categoria dispozitivelor purtabile Apple, inclusiv căștile și ceasurile inteligente, au scăzut cu 10%, respectiv 7%.

Probleme de aprovizionare pentru dispozitivele Apple

Kahn a remarcat în timpul discuției că majoritatea dispozitivelor Apple continuă să se confrunte cu probleme de aprovizionare, cauzate parțial de dificultățile în obținerea unui număr suficient de procesoare fabricate folosind tehnologii avansate.

Aceste componente reprezintă, în esență, tehnologia cipurilor de calculator care permite dispozitivelor Apple să funcționeze mai rapid. Cele mai multe dintre acestea sunt produse pentru companie de TSMC, o firmă cu sediul în Taiwan.

Kahn a declarat că aceste probleme de aprovizionare ar putea continua și anul viitor, afectând în special tabletele iPad și computerele Mac. Situația a fost agravată de ceea ce compania a descris în repetate rânduri drept o „cerere neașteptată” pentru produsele sale.

Ternus a remarcat, de asemenea, că Apple continuă să se confrunte cu creșteri „fără precedent” ale costurilor memoriei, componenta care permite dispozitivelor companiei să stocheze date precum aplicații, fotografii și mesaje text.

O mare parte din capacitatea de stocare a memoriei depinde de centrele de date, care au înregistrat o creștere uriașă a cererii de spațiu, pe fondul popularității tot mai mari a chatboturilor și platformelor de inteligență artificială (AI), inclusiv a celor dezvoltate de OpenAI și Anthropic.

Pe măsură ce cererea de memorie a crescut, prețurile componentelor de stocare au urcat și ele, afectând companii din industria tehnologică precum Apple.

La începutul acestui an, Cook descrisese creșterea bruscă a costurilor centrelor de date cu care se confrunta Apple drept o „inundație care apare o dată la o mie de ani”.

Această situație a determinat compania să majoreze prețurile practic tuturor produselor sale hardware cu aproximativ 20%.

Sunil Krishnan, de la Aviva Investors, a declarat pentru emisiunea Today a BBC că Apple a raportat „un set de rezultate destul de solide”, cu o „performanță foarte bună” a diviziei de iPhone-uri.

Deși au existat îngrijorări cu privire la estimările companiei privind marjele de profit și la costurile cipurilor de memorie, Krishnan a adăugat că, privite în contextul general, „marje de peste 45% pentru o companie foarte bine consolidată pe piață sunt, în opinia mea, destul de impresionante”.