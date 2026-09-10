Primul telefon pliabil lansat de Apple este și cel mai subțire smartphone din istoria companiei: Primele imagini cu iPhone Duo

16 minute de citit Publicat la 11:00 10 Sep 2026 Modificat la 11:02 10 Sep 2026

iPhone Duo, primul telefon pliabil lansat de Apple. Sursa foto: Hepta

Apple a intrat oficial pe piața telefoanelor pliabile odată cu lansarea iPhone Duo, un model care marchează una dintre cele mai importante schimbări de design din istoria iPhone. Prezentat miercuri, în cadrul primului mare eveniment Apple condus de noul CEO John Ternus, iPhone Duo este primul smartphone pliabil al companiei și încearcă să combine experiența unui iPhone cu suprafața de lucru a unei tablete, într-un dispozitiv care poate fi împăturit și transportat cu ușurință, potrivit CNN.

Cu un ecran exterior de 5,4 inci și un ecran interior pliabil de 7,6 inci, un design inspirat de forma unui pașaport, procesorul A20 Pro, camere de 48 MP și un sistem de operare adaptat special formatului pliabil, iPhone Duo este unul dintre cele mai ambițioase produse lansate vreodată de Apple. Este, totodată, și cel mai subțire iPhone din istoria companiei, cu o grosime de doar 5,2 milimetri.

Prețul de pornire este de 1.999 de dolari în Statele Unite pentru versiunea cu 256 GB de stocare, iar modelul poate ajunge la 2 TB. Precomenzile încep pe 16 octombrie, iar telefonul va fi disponibil începând cu 23 octombrie 2026.

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Un design complet nou pentru iPhone: cel mai mare ecran de până acum

iPhone Duo are un format diferit de orice alt iPhone lansat până acum. Închis, dispozitivul seamănă cu un pașaport și poate fi utilizat ca un telefon obișnuit, prin intermediul ecranului exterior de 5,4 inci. Atunci când este deschis, cele două jumătăți formează un ecran interior de 7,6 inci.

Apple spune că acesta este cel mai mare ecran montat vreodată pe un iPhone. Ecranul interior este cu 50% mai mare decât cel al iPhone 18 Pro Max, oferind mult mai mult spațiu pentru aplicații, jocuri, filme, documente și multitasking.

Ecranul exterior are aceeași proporție ca cel interior, astfel încât conținutul poate trece de la un ecran la celălalt fără schimbări radicale de proporții. Ideea este ca tranziția dintre modul închis și cel deschis să pară cât mai naturală.

Ambele ecrane sunt Super Retina XDR, beneficiază de ProMotion și Always-On Display și pot atinge o luminozitate maximă de 3.000 de niți în exterior.

Unul dintre elementele importante este finisajul nano-texturat al ecranului interior. Acesta reduce reflexiile și lumina ambientală și contribuie inclusiv la diminuarea vizibilității cutei formate de mecanismul de pliere.

Cel mai subțire iPhone, dar numai atunci când este deschis

Apple promovează iPhone Duo drept cel mai subțire iPhone construit vreodată. Când este complet deschis, dispozitivul are o grosime de numai 5,2 mm.

Dimensiunea este cu 0,4 mm mai mică decât cea a iPhone Air, care măsoară 5,6 mm. iPhone Duo este astfel chiar mai subțire decât telefonul care fusese până acum prezentat drept cel mai subțire iPhone.

Totuși, această performanță trebuie privită în contextul formatului pliabil. Când este închis, iPhone Duo are o grosime de 11,3 mm. Prin comparație, iPhone 17 Pro Max și iPhone 18 Pro Max au o grosime de 8,75 mm.

Prin urmare, avantajul de grosime al lui Duo este relevant în special atunci când telefonul este deschis. În schimb, când este pliat, dispozitivul este considerabil mai gros decât un iPhone tradițional.

Un alt compromis este greutatea. Cu 254 de grame, iPhone Duo este cel mai greu iPhone produs de Apple până acum, depășind cu 5 grame iPhone 18 Pro Max, care cântărește 249 de grame.

O balama complexă și o construcție gândită pentru rezistență

Apple a acordat o atenție deosebită mecanismului de pliere. Balamaua este formată din peste 100 de componente și este proiectată pentru a controla cu precizie mișcarea celor două jumătăți ale telefonului.

Mecanismul susține centrul ecranului atunci când dispozitivul este deschis complet și, împreună cu un sistem de magneți integrați, contribuie la o închidere fermă și controlată.

Carcasa este construită din titan de gradul 5, cu un finisaj lustruit. Zona balamalei are un capac imprimat 3D, cu o textură diferită, pentru a crea un contrast vizual cu restul carcasei.

Apple folosește Ceramic Shield pe partea din spate și Ceramic Shield 2 pe ecranul exterior. Compania spune că Ceramic Shield 2 oferă o rezistență la zgârieturi de trei ori mai bună decât generația precedentă.

Telefonul are și certificare IP68 pentru rezistență la apă, stropi și praf.

Ecranul pliabil a primit la rândul său o construcție specială. Deasupra și dedesubtul panoului pliabil există straturi de sticlă de înaltă rezistență, iar adezivii special concepuți permit straturilor să se deplaseze unele față de celelalte în timpul plierii, reducând stresul mecanic.

Apple folosește și un strat protector rezistent la zgârieturi, împreună cu un strat nano-texturat realizat dintr-un polimer despre care compania spune că poate avea o rigiditate cu până la 40% mai mare decât materialele utilizate în mod obișnuit în industrie.

Cuta ecranului este aproape invizibilă

Unul dintre cele mai importante aspecte la orice telefon pliabil este zona în care ecranul se îndoaie.

Apple a încercat să reducă la minimum atât vizibilitatea, cât și senzația tactilă a cutei. Finisajul mat al ecranului contribuie la acest lucru, iar în demonstrațiile practice realizate după eveniment, cutei îi este greu să-i fie observată prezența.

CNN notează că, în timpul utilizării, zona de pliere era foarte greu de observat și nu se simțea atunci când degetul trecea peste suprafața ecranului. Aceasta este o evoluție importantă față de primele generații de telefoane pliabile, la care cutele erau mult mai evidente.

Apple nu intră însă într-o competiție într-o categorie nouă. Samsung, Huawei, Motorola și alți producători comercializează telefoane pliabile de mai mulți ani, iar generațiile recente ale acestor dispozitive au redus deja considerabil vizibilitatea cutei.

Prin urmare, avantajul Apple nu este neapărat faptul că a inventat tehnologia, ci modul în care încearcă să combine hardware-ul pliabil cu software-ul iPhone.

iOS 27 este adaptat pentru ecranul pliabil

O parte esențială a experienței iPhone Duo este noul mod în care iOS 27 reacționează la poziția telefonului.

Interfața se adaptează automat atunci când dispozitivul este deschis, închis sau ținut într-o poziție intermediară. Conținutul poate să se mute de pe o parte pe alta a ecranului în funcție de poziția telefonului.

De exemplu, atunci când dispozitivul este parțial pliat, aplicațiile pot distribui conținutul pe cele două jumătăți ale ecranului. Atunci când este deschis complet, sistemul folosește suprafața mare pentru o experiență mai apropiată de cea a unei tablete.

Apple a modificat și elemente tradiționale ale interfeței. Dock-ul, comenzile de navigare și anumite controale sunt poziționate lateral pentru a lăsa cât mai mult spațiu vertical disponibil pentru conținut.

Dynamic Island este și ea reproiectată pentru noul format și se poate adapta poziției ecranului.

Multitasking real pe iPhone

Unul dintre cele mai importante avantaje ale ecranului de 7,6 inci este posibilitatea de a utiliza simultan mai multe aplicații.

Pentru prima dată, iPhone-ul primește Split View, care permite deschiderea a două aplicații una lângă cealaltă.

Utilizatorul poate, de exemplu, să aibă Safari pe o parte a ecranului și o altă aplicație pe cealaltă parte. Poate deschide două ferestre ale aceleiași aplicații, inclusiv două ferestre Safari, și poate salva combinații de aplicații pentru acces rapid ulterior.

Un alt scenariu este utilizarea Siri AI pe o parte a ecranului în timp ce utilizatorul urmărește sau editează conținut pe cealaltă.

Apple a optimizat deja aplicații precum Netflix, Zoom și Slack pentru noul format. Zoom poate transforma ecranul interior într-un spațiu de videoconferință, în care utilizatorul poate vedea simultan participanții și conținutul partajat. Slack poate afișa o parte mult mai mare din spațiul de lucru, iar Netflix profită de suprafața mai mare pentru navigare și redare.

StandBy devine mult mai util

Funcția StandBy primește și ea o nouă dimensiune pe iPhone Duo.

Telefonul poate fi așezat într-o poziție asemănătoare unui cort și poate rula StandBy chiar și atunci când nu este conectat la încărcător.

În această poziție, iPhone Duo poate funcționa ca un ceas, o ramă foto sau un hub pentru widgeturi. Apple adaugă noi fețe pentru Calendar și Weather, alături de opțiunile existente pentru Clock și Modular.

Practic, forma pliabilă transformă telefonul într-un dispozitiv care poate sta singur pe birou sau pe noptieră, fără să fie nevoie de un suport separat.

CNN a remarcat că acesta este unul dintre exemplele în care Apple încearcă să demonstreze că un telefon pliabil nu trebuie să fie doar un iPhone care se deschide într-un ecran mai mare, ci poate fi utilizat în moduri complet noi.

A20 Pro și performanță

iPhone Duo este alimentat de noul procesor A20 Pro, același cip utilizat de modelele iPhone 18 Pro.

Apple spune că Duo oferă o performanță susținută cu până la 35% mai mare decât iPhone 17 Pro.

Procesorul are un CPU cu șase nuclee și un GPU cu șapte nuclee. CPU-ul este cu până la 20% mai rapid decât A19 Pro, iar GPU-ul este cu până la 40% mai rapid și mai eficient energetic.

Pentru inteligența artificială, Apple a introdus două Neural Engine-uri cu câte 16 nuclee, despre care compania spune că oferă de două ori puterea de calcul pentru modelele AI care rulează direct pe dispozitiv.

A20 Pro folosește un proces de fabricație de 2 nanometri și oferă cu 50% mai multă lățime de bandă pentru memoria unificată.

Răcire cu cameră de vapori

Un telefon pliabil cu două ecrane mari și un procesor puternic trebuie să gestioneze eficient căldura.

Pentru iPhone Duo, Apple a introdus un sistem de răcire bazat pe o cameră de vapori proiectată special pentru dispozitiv.

Sistemul este conectat direct la pachetul cipului A20 Pro și este conceput pentru a menține performanța ridicată în timpul jocurilor, multitaskingului și procesării locale a funcțiilor AI.

Apple afirmă că arhitectura permite telefonului să mențină mai bine performanța de vârf, în loc să reducă rapid frecvențele procesorului atunci când temperatura crește.

Două baterii într-un singur telefon

iPhone Duo utilizează două baterii, câte una în fiecare jumătate a dispozitivului.

Apple folosește algoritmi de gestionare a energiei pentru ca cele două baterii să funcționeze ca un singur sistem.

Compania declară până la 31 de ore de redare video atunci când este folosit ecranul interior, până la 44 de ore atunci când este utilizat ecranul exterior și până la 24 de ore de utilizare atunci când ambele ecrane sunt folosite în mod egal.

Încărcarea rapidă permite atingerea unui nivel de 50% în aproximativ 20 de minute. Încărcarea wireless poate ajunge la 50% în aproximativ 30 de minute folosind un încărcător MagSafe sau Qi2 compatibil.

Un sistem de camere de 48 MP

iPhone Duo nu sacrifică complet camerele pentru designul pliabil.

Pe spate se află o cameră principală Fusion de 48 MP și o cameră Fusion Ultra Wide de 48 MP.

Camera principală poate realiza fotografii la rezoluție de până la 48 MP, dar rezoluția implicită este de 24 MP, pentru a păstra un echilibru între calitatea imaginii și dimensiunea fișierelor.

Sistemul include și un teleobiectiv 2x de calitate optică integrat în camera principală.

Camera principală are un senzor mai mare, o diafragmă rapidă și stabilizare optică prin deplasarea senzorului, caracteristici care contribuie la performanța în condiții de lumină redusă.

Apple a introdus și un nou proces de procesare computațională a imaginilor pentru detalii mai clare.

Camera Ultra Wide de 48 MP oferă un câmp vizual larg și permite realizarea fotografiilor macro.

Camera frontală și Center Stage

iPhone Duo are și o cameră frontală Center Stage, care poate ajusta automat câmpul vizual pentru a include mai multe persoane într-o fotografie sau într-un apel video.

Camera poate modifica încadrarea și poate realiza fotografii și videoclipuri în diferite orientări, astfel încât utilizatorul să nu fie nevoit să întoarcă telefonul pentru a realiza un selfie în format landscape.

În interiorul ecranului pliabil există și o cameră FaceTime ascunsă sub display. Atunci când nu este utilizată, camera nu întrerupe vizual suprafața ecranului.

Funcții foto care profită de designul pliabil

Apple folosește formatul pliabil pentru a introduce mai multe funcții foto care nu sunt disponibile pe iPhone-urile tradiționale.

Duo Preview permite utilizarea ecranului exterior ca previzualizare pentru fotografia realizată cu camerele principale. Astfel, persoana fotografiată poate vedea cum este încadrată înainte ca imaginea să fie capturată.

Smart Take utilizează modele AI care rulează pe dispozitiv pentru a analiza scena și a face automat fotografia atunci când subiecții sunt pregătiți.

Kid Cue afișează animații Peanuts pe ecranul exterior pentru a atrage atenția copiilor și a-i determina să privească spre cameră.

Duo FaceTime permite persoanelor aflate lângă utilizator să participe la o conversație video prin intermediul ecranului exterior.

Telefonul poate folosi simultan camerele frontală și posterioară în FaceTime, ceea ce permite afișarea persoanei care vorbește și a mediului din jur.

Video 4K la 120 fps

Pentru filmare, camera principală poate înregistra 4K la 120 de cadre pe secundă în Dolby Vision.

Acest lucru permite realizarea unor efecte slow-motion prin modificarea vitezei de redare.

Cinematic poate fi aplicat după filmare la până la 60 fps, iar funcția Audio Mix folosește algoritmi noi pentru a îmbunătăți calitatea vocilor și pentru a izola muzica.

Time-lapse poate fi filmat la rezoluție 4K în Dolby Vision HDR.

Designul pliabil este util și aici: telefonul poate fi poziționat într-o formă stabilă pentru filmări mai lungi fără să fie nevoie de un trepied.

Touch ID revine pe iPhone

Un element surprinzător al lui iPhone Duo este revenirea Touch ID.

Senzorul de amprentă este integrat în butonul lateral și poate fi utilizat indiferent dacă telefonul este deschis sau închis.

Apple permite și deblocarea telefonului folosind un Apple Watch compatibil.

Pe lateral se află și Camera Control, care permite lansarea rapidă a camerei.

O funcție nouă este Siri Camera, prin care Siri poate interpreta ceea ce vede camera și poate răspunde la întrebări sau poate efectua acțiuni pe baza informațiilor vizibile în cadru.

Apple Pencil pe iPhone

iPhone Duo va primi suport pentru Apple Pencil cu USB-C mai târziu în 2026.

Utilizatorii vor putea lua notițe, desena sau marca documente direct pe oricare dintre cele două ecrane.

Funcția apropie și mai mult Duo de experiența iPad și este una dintre caracteristicile care justifică utilizarea ecranului interior de 7,6 inci pentru productivitate.

Siri AI și Apple Intelligence

Apple poziționează iPhone Duo și ca un dispozitiv important pentru noua strategie de inteligență artificială a companiei.

Telefonul vine cu Apple Intelligence și noua versiune Siri AI, care este lansată inițial în versiune beta.

Siri AI poate utiliza informații personale din mesaje, e-mailuri, fotografii și alte aplicații pentru a răspunde la solicitări contextuale.

Asistentul poate înțelege ceea ce se află pe ecran și poate executa acțiuni legate de acel conținut. Utilizatorul poate, de exemplu, să discute cu Siri pe o parte a ecranului în timp ce lucrează într-o altă aplicație pe cealaltă parte.

Noua Siri poate fi utilizată și pentru scriere și editare, utilizatorul putând descrie ceea ce dorește să obțină fără să realizeze manual toate modificările.

Apple introduce și o aplicație Siri dedicată, în care conversațiile pot fi continuate și revizuite, cu istoricul sincronizat prin iCloud.

AI cu accent pe confidențialitate

Apple continuă să insiste asupra procesării locale a inteligenței artificiale.

O parte dintre modelele AI rulează direct pe dispozitiv, în timp ce sarcinile care necesită mai multă putere de calcul pot utiliza Private Cloud Compute.

Apple spune că această arhitectură permite folosirea funcțiilor AI fără a renunța la principiile de confidențialitate ale companiei.

Printre noile funcții Apple Intelligence se numără instrumente pentru editarea fotografiilor, Image Playground cu imagini fotorealiste și suport viitor pentru standardul SynthID, care poate ajuta la identificarea imaginilor generate sau modificate cu AI.

Safari primește și funcția Notify Me, care poate monitoriza pagini web și poate anunța utilizatorul atunci când apar modificări, cum ar fi revenirea în stoc a unui produs sau schimbarea unui preț.

Conectivitate: Wi-Fi 7, Bluetooth 6 și modem C2

iPhone Duo este echipat cu cipul wireless N1, care oferă suport pentru Wi-Fi 7, Bluetooth 6 și Thread.

Telefonul utilizează și noul modem celular C2 al Apple, care include îmbunătățiri bazate pe AI pentru calitatea și fiabilitatea conexiunii mobile și aduce suport pentru mmWave în Statele Unite.

iPhone Duo este un dispozitiv eSIM-only la nivel global. Eliminarea slotului pentru SIM fizic eliberează spațiu intern care poate fi folosit pentru alte componente, inclusiv pentru baterie.

Apple spune că eSIM este compatibil cu peste 500 de operatori din întreaga lume.

iPhone Handoff

Odată cu iOS 27, Apple introduce și iPhone Handoff.

Funcția permite utilizatorilor cu operatori compatibili să treacă mai ușor de la un iPhone la altul, păstrând același număr de telefon.

Este o altă funcție care arată că Apple încearcă să integreze Duo în ecosistem, în loc să îl trateze ca pe un produs izolat.

Două variante de culoare

iPhone Duo este disponibil în două culori:

Star White

Night Sky

Carcasa din titan are un finisaj lustruit, iar Apple păstrează un design minimalist, în linia produselor premium recente ale companiei.

Accesorii dedicate

Apple lansează și accesorii special concepute pentru iPhone Duo.

iPhone Duo Case este o husă din două componente care protejează ambele jumătăți ale telefonului și este disponibilă în variantele Sand și Navy Blue.

iPhone Duo Folio include un suport integrat care permite poziționarea telefonului la mai multe unghiuri pentru citit, vizionarea de conținut sau apeluri FaceTime. Folio este disponibil în Taupe și Navy Blue.

Ambele accesorii sunt compatibile cu MagSafe și Qi2 la până la 25 W.

Husa Duo are un preț de 79 de dolari în Statele Unite, în timp ce Duo Folio cu suport integrat costă 129 de dolari.

Stocare de până la 2 TB

iPhone Duo este disponibil în patru configurații de stocare:

256 GB

512 GB

1 TB

2 TB

Prețul de pornire în Statele Unite este de 1.999 de dolari pentru versiunea de 256 GB.

Modelul de 2 TB ajunge la 3.199 de dolari, ceea ce transformă iPhone Duo într-unul dintre cele mai scumpe telefoane produse de Apple.

Preț și disponibilitate

Precomenzile pentru iPhone Duo încep pe 16 octombrie 2026, iar telefonul va ajunge în magazine pe 23 octombrie.

Apple anunță disponibilitatea inițială în peste 70 de țări și regiuni, inclusiv Statele Unite, Marea Britanie, Germania, Franța, Italia, Spania, China, Japonia, India, Australia, Canada, Brazilia, Mexic, Coreea de Sud, Turcia și Emiratele Arabe Unite.

În alte 28 de țări și regiuni, telefonul va deveni disponibil începând cu 30 octombrie.

Prețul american pornește de la 1.999 de dolari, pentru configurația cu 256 GB. Apple oferă și posibilitatea achiziției în rate sau prin programul Apple Upgrade în Statele Unite.

Cel mai important compromis: dimensiunea și greutatea

Deși Apple insistă asupra grosimii de numai 5,2 mm atunci când este deschis, iPhone Duo nu este un telefon mic.

Când este pliat, are 11,3 mm grosime și cântărește 254 de grame. Asta înseamnă că utilizatorii primesc un dispozitiv mai greu și mai gros decât un iPhone Pro Max obișnuit.

În schimb, primesc acces la un ecran de 7,6 inci fără să fie nevoie să transporte separat un telefon și o tabletă.

Aceasta este, de fapt, ideea centrală a produsului: Duo nu încearcă să fie cel mai compact iPhone, ci un dispozitiv care poate trece de la un telefon tradițional la o suprafață de lucru apropiată de cea a unei tablete.

Apple intră târziu într-o piață deja existentă

Lansarea iPhone Duo este importantă și dincolo de specificațiile telefonului.

Apple intră într-o categorie în care rivali precum Samsung, Huawei și Motorola au deja câțiva ani de experiență. Telefoanele pliabile reprezintă încă o parte relativ mică din piața globală de smartphone-uri, însă intrarea Apple poate schimba semnificativ percepția consumatorilor asupra acestei categorii.

CNN subliniază că Apple nu a fost primul producător care a construit un astfel de telefon, dar avantajul companiei ar putea veni din integrarea hardware-ului cu software-ul și din ecosistemul existent.

În cazul lui Duo, Apple nu s-a limitat la a pune un ecran pliabil într-un iPhone. Compania a modificat interfața iOS, modul în care aplicațiile se comportă atunci când telefonul este pliat, multitaskingul, funcțiile camerei, StandBy și integrarea Siri.

Succesul dispozitivului va depinde în mare măsură de cât de utile se vor dovedi aceste schimbări în utilizarea de zi cu zi.

Un pariu important pentru Apple

iPhone-ul este de mult timp cel mai important produs al Apple, iar designul său s-a schimbat relativ puțin în ultimii ani. Ecranele au devenit mai mari, camerele mai performante, procesoarele mai rapide, însă conceptul de bază a rămas același.

iPhone Duo schimbă această formulă.

Apple încearcă să transforme iPhone-ul într-un dispozitiv care poate funcționa simultan ca telefon, tabletă, instrument de productivitate, ecran pentru divertisment, cameră foto și video și, tot mai mult, centru personal pentru inteligență artificială.

Alegerea este însă una costisitoare pentru consumatori. La aproape 2.000 de dolari pentru versiunea de bază, Duo este semnificativ mai scump decât un iPhone tradițional și intră direct în segmentul premium al telefoanelor pliabile.

Pe de altă parte, Apple speră că experiența software, integrarea cu ecosistemul și modul în care hardware-ul și software-ul lucrează împreună vor convinge utilizatorii că Duo este mai mult decât un iPhone care se pliază.