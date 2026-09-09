Apple e așteptată să lanseze azi primul iPhone pliabil, la primul eveniment cu noul CEO, John Ternus, în funcție. Cât ar costa

Noul CEO al Apple, John Ternus. Imagine de arhivă. Sursa foto: Getty Images

Apple se pregătește să dezvăluie primul său iPhone pliabil, într-un eveniment care reprezintă una dintre cele mai importante schimbări de produs din istoria recentă a companiei. Pentru investitori, însă, întrebarea nu este doar dacă noul telefon va impresiona utilizatorii, ci dacă acesta poate deveni un nou motor de creștere pentru acțiunile Apple.

Evenimentul de miercuri, 9 septembrie (n.r. la 20:00 ora României), este și primul mare eveniment de lansare al companiei sub conducerea noului CEO John Ternus, care a preluat funcția de la Tim Cook la începutul acestei luni. Apple este așteptată să prezinte noile modele iPhone 18 Pro și Pro Max, dar principalul punct de atracție ar putea fi primul său smartphone pliabil, potrivit Reuters.

Un iPhone care ar putea costa peste 2.000 de dolari

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, telefonul pliabil va fi poziționat în segmentul ultra-premium, iar prețul ar putea depăși 2.000 de dolari. Reuters relatează că unele estimări de pe Wall Street indică un preț chiar mai mare de 2.500 de dolari.

Strategia este importantă pentru Apple deoarece compania nu încearcă neapărat să transforme telefoanele pliabile într-un produs de masă din prima zi. În schimb, ar putea folosi noul model pentru a atrage consumatorii dispuși să plătească mai mult și pentru a crește valoarea medie a unui iPhone vândut.

Presa financiară estimează că Apple ar putea vinde milioane de astfel de dispozitive în primul an. Redburn, de exemplu, estimează vânzări de aproximativ 14 milioane de unități iPhone Ultra în anul fiscal 2027, la un preț estimat de circa 2.199 de dolari. Potrivit acestei analize, aproximativ 4 milioane dintre aceste vânzări ar înlocui modele tradiționale de iPhone, ceea ce ar însemna că cea mai mare parte ar reprezenta vânzări suplimentare.

De ce este important pentru acțiunile Apple

Pentru investitori, un iPhone pliabil de succes ar putea avea un efect mai mare decât simpla adăugare a unui nou model în gamă.

Apple are nevoie de noi modalități de a menține ritmul de creștere al iPhone-ului, iar intrarea într-o categorie nouă ar putea stimula un nou ciclu de upgrade-uri. IDC estimează că livrările de smartphone-uri pliabile vor crește cu aproape 30% în 2026, în timp ce piața generală a telefoanelor inteligente este mult mai puțin dinamică.

Apple intră însă pe această piață după ani în care rivali precum Samsung și Huawei au experimentat cu telefoane pliabile. Reuters estimează că Samsung deține aproximativ 40% din piața globală a telefoanelor pliabile, iar Huawei aproximativ 30%. Intrarea Apple ar putea schimba rapid raportul de forțe și chiar ar putea accelera adoptarea acestei tehnologii.

Un alt avantaj pentru Apple este că firma a avut la dispoziție mai mulți ani pentru a observa problemele primei generații de telefoane pliabile: balamale fragile, cute vizibile pe ecran, rezistență redusă la praf și apă, precum și compromisuri privind bateria și camerele.

Reuters notează că Apple urmărește o balama mai rezistentă și o cută cât mai puțin vizibilă pe ecran, două dintre problemele care au afectat generațiile anterioare de telefoane pliabile.

Wall Street nu este convinsă că acțiunile vor crește imediat

Aici apare partea mai complicată pentru investitori.

Acțiunile Apple au avut deja o evoluție puternică în 2026. Potrivit Investopedia, titlurile companiei au crescut cu aproximativ 16% de la începutul anului până înaintea evenimentului, dar au scăzut cu aproximativ 1%, până la 316 dolari, în ședința de marți.

Asta înseamnă că o parte dintre așteptările privind noul iPhone este posibil să fie deja inclusă în prețul acțiunii.

KeyBanc atrage atenția asupra unui alt aspect. Analistul Brandon Nispel spune că, în ultimii cinci ani, acțiunile Apple au scăzut în medie cu 0,72% chiar în ziua lansării noilor iPhone-uri și cu 1,22% în următoarele cinci zile. Din 2007, doar șase evenimente de lansare a iPhone-ului au fost urmate de o creștere a acțiunilor în ziua respectivă.

Cu alte cuvinte, o lansare spectaculoasă nu garantează o creștere a acțiunilor.

Investitorii vor să vadă cifre concrete: prețul final, disponibilitatea telefonului, capac noul dispozitiv ar putea genera peste 45 de miliarde de dolari în venituri până la sfârșitul anului 2027. Dacă aceste estimări se confirmă, telefonul ar putea deveni mult mai mult decât un produs demonstrativ și ar putea reprezenta un nouări reprezintăitatea de producție și, mai ales, dacă există suficientă cerere pentru un iPhone care ar putea costa de peste două ori mai mult decât unele modele obișnuite.

Cel mai important test va fi cererea

Apple ar putea avea o oportunitate uriașă dacă reușește să transforme telefonul pliabil dintr-un produs de nișă într-o categorie importantă a iPhone-ului.

Reuters citează estimări potrivit cărora noul dispozitiv ar putea genera peste 45 de miliarde de dolari în venituri până la sfârșitul anului 2027. Dacă aceste estimări se confirmă, telefonul ar putea deveni mult mai mult decât un produs demonstrativ și ar putea reprezenta un nou pilon de creștere pentru companie.

Există însă și un risc important: prețul.

Un telefon de peste 2.000 de dolari restrânge automat numărul potențial de cumpărători. În plus, costurile ridicate de producție și problemele de aprovizionare ar putea limita numărul de unități disponibile, cel puțin în primele luni.

Apple trebuie, de asemenea, să evite situația în care noul model îi determină pe consumatori să cumpere un iPhone pliabil în locul unui iPhone Pro sau Pro Max. Dacă o mare parte din vânzări reprezintă doar înlocuirea altor modele Apple, impactul asupra veniturilor va fi mai mic decât ar sugera numărul brut de telefoane vândute.

Apple pariază pe segmentul premium

Strategia companiei devine cu atât mai interesantă într-un moment în care costurile componentelor sunt în creștere. Apple pare să se concentreze tot mai mult pe modelele premium, unde prețurile mai mari pot ajuta la protejarea marjelor.

Financial Times notează că primul iPhone pliabil este rezultatul unui proces de dezvoltare care a durat aproximativ opt ani și că Apple încearcă să transforme o tehnologie încă de nișă într-un produs premium atractiv pentru publicul larg.

Pentru Apple, miza este astfel dublă: compania trebuie să demonstreze că poate inova din nou la nivel de hardware, dar și că poate transforma această inovație în venituri și profit.

Ce ar putea însemna pentru acțiunea AAPL

Pe termen scurt, reacția acțiunilor va depinde probabil mai puțin de existența telefonului pliabil și mai mult de detaliile anunțate de Apple.

Un preț mai mic decât se așteaptă piața, o disponibilitate mai mare și semnale puternice privind cererea ar putea fi interpretate pozitiv de investitori. În schimb, un preț foarte ridicat, producția limitată sau o dată de lansare întârziată ar putea genera dezamăgire.

Există deja o diferență considerabilă între estimările analiștilor. Media țintelor de preț pentru Apple se află în jurul valorii de 331,53 dolari, în timp ce cea mai optimistă țintă ajunge la 400 de dolari.

Prin urmare, iPhone-ul pliabil poate deveni un catalizator important pentru Apple, dar nu este o garanție că acțiunile vor crește imediat după lansare.

Pentru investitori, adevărata întrebare va fi dacă Apple a creat doar un iPhone spectaculos și foarte scump sau primul produs dintr-o nouă categorie capabilă să genereze zeci de miliarde de dolari în venituri.

Dacă a doua variantă se confirmă, impactul asupra acțiunilor Apple ar putea fi mult mai important pe termen de câțiva ani decât reacția de la bursă din ziua lansării.