Apple anunță scumpiri la produse. Tim Cook: „Nu mai este sustenabil”. Cât ar putea costa iPhone-urile

3 minute de citit Publicat la 14:11 18 Iun 2026 Modificat la 14:12 18 Iun 2026

Apple anunță scumpiri la produse. Foto: Getty Images

Apple urmează să majoreze prețurile produselor sale după ce costurile cipurilor de memorie utilizate în dispozitivele sale au crescut puternic în ultimele luni, a declarat directorul general al grupului, Tim Cook.

Într-un interviu acordat publicației Wall Street Journal, Cook a spus că majorările de preț au devenit „inevitabile”, în condițiile în care situația de pe piața cipurilor de memorie a ajuns să fie „nesustenabilă”.

Șeful Apple nu a precizat când vor intra în vigoare scumpirile și nici ce produse vor fi afectate. De asemenea, nu este clar dacă viitoarea gamă iPhone 18, așteptată în această toamnă, va fi inclusă în aceste majorări, scrie BBC.

Cererea uriașă pentru inteligența artificială a scumpit cipurile

Cipurile de memorie sunt componente esențiale pentru telefoane mobile, laptopuri și alte dispozitive electronice. Însă dezvoltarea accelerată a tehnologiilor bazate pe inteligență artificială a dus la o creștere puternică a cererii și, implicit, a prețurilor.

„Facem tot posibilul pentru a limita impactul acestor scumpiri și am încercat să ne protejăm clienții de creșterile de costuri, dar situația a devenit nesustenabilă”, a declarat Tim Cook.

Potrivit acestuia, oferta de cipuri este insuficientă într-un moment în care cererea pentru dispozitive electronice rămâne ridicată, iar producătorii de memorii transferă către clienți costurile tot mai mari.

Cook, care urmează să fie înlocuit în luna septembrie de John Ternus la conducerea Apple, după 15 ani în funcția de CEO, a subliniat că industria are nevoie de o revenire a prețurilor și a aprovizionării la niveluri normale.

Prețul memoriilor RAM s-a dublat

Prețul memoriilor RAM, considerate în mod tradițional unele dintre cele mai ieftine componente ale unui computer, s-a dublat de la sfârșitul anului trecut.

Pe lângă cererea generată de sectorul inteligenței artificiale, costurile au fost influențate și de perturbările din lanțurile globale de aprovizionare. Războiul din Iran a afectat livrările de heliu, un gaz esențial în procesul de producție a semiconductorilor, ceea ce a contribuit la scumpirea cipurilor.

Telefoanele ar putea deveni cu 20% mai scumpe

Firma de cercetare Omdia estimează că prețul mediu al smartphone-urilor la nivel mondial va crește cu aproximativ 20% în 2026, până la un nivel record.

Potrivit analistului Chiew Le Xuan, noile modele Apple ar putea costa cu până la 150 de dolari mai mult decât actuala generație iPhone 17. Motivul este reprezentat atât de scumpirea componentelor, cât și de îmbunătățirile hardware necesare pentru noile funcții bazate pe inteligență artificială.

Analistul afirmă că majoritatea producătorilor de telefoane au început deja să majoreze prețurile, să reducă promoțiile sau să renunțe la anumite specificații pentru a-și proteja marjele de profit.

„Aceasta este noua realitate a prețurilor, nu o creștere temporară”, a spus el.

Presiuni în întreaga industrie tech

Apple nu este singura companie afectată de creșterea costurilor din industria semiconductorilor.

Compania taiwaneză TSMC, cel mai mare producător mondial de cipuri avansate, a avertizat recent că nu exclude noi majorări de preț pe fondul inflației și al costurilor de producție în creștere. TSMC produce cipuri proiectate de Apple, Nvidia și AMD.

La începutul anului, și Samsung a avertizat că deficitul de cipuri de memorie ar putea duce la scumpirea dispozitivelor electronice.

În aprilie, Sony a majorat prețul consolei PlayStation 5 cu 90 de lire sterline în Marea Britanie și cu 100 de dolari în Statele Unite, invocând presiunile economice globale. Ulterior, Nintendo a anunțat că va crește prețul consolei Switch 2 din cauza schimbării condițiilor de piață.

Cererea pentru produsele Apple rămâne ridicată

În ciuda perspectivelor de scumpire, vânzările Apple continuă să crească. În primele trei luni ale anului 2026, compania a raportat o creștere de 17% a vânzărilor față de aceeași perioadă a anului trecut, susținută în special de cererea puternică din China.

Tot în acest an, Apple a eliminat cea mai ieftină versiune a computerului compact Mac Mini, ceea ce a dus la o creștere a prețului de pornire cu aproximativ 200 de dolari.