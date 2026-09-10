Apple a lansat cel mai scump iPhone de până acum. Noul CEO al companiei pariază pe un model care ajunge la 3.200 de dolari

Este cel mai subțire iPhone creat vreodată / sursă foto: Profimedia Images

Apple a lansat miercuri cel mai scump iPhone din istoria companiei. iPhone Duo pornește de la 1.999 de dolari, iar noul CEO al companiei, John Ternus, își începe mandatul cu această miză importantă. Noul model este considerat cea mai mare schimbare de design a iPhone-ului din ultimii ani, scrie BBC.

John Ternus a intrat în a doua săptămână în funcția de director executiv al Apple. El a urcat miercuri pe scenă la evenimentul anual de lansare a produselor companiei.

Vedeta lansării este iPhone Duo, primul telefon pliabil al companiei, alături de noile iPhone 18 Pro și Pro Max, Apple Watch și AirPods 5.

Apple vrea să se diferențieze de rivali

Dezvoltarea unui iPhone pliabil a implicat mulți ani de idei și dezoltare în cadrul companiei. Ternus a declarat că Apple și-a dorit să se diferențieze și să lanseze un model diferit de cele deja existente pe piață.

Potrivit acestuia, actualele modele de pe piață pot da impresia că sunt „două telefoane lipite unul de altul”, ceea ce face ca ecranul mai mare să pară, în realitate, mai mic.

El a mai declarat că iPhone Duo este rezultatul „unei serii de inovații remarcabile” care ar urma să schimbe experiența utilizării unui telefon pliabil.

Ternus a fost implicat direct în dezvoltarea noului iPhone. Înainte de a deveni CEO, el a ocupat timp de mai mulți ani funcții de conducere în divizia hardware a Apple.

El a mai adăugat că printre avantajele noului model se numără un ecran mult mai mare.

„Credem că acest lucru va redefini experiența de utilizare a unui telefon pliabil [...] veți beneficia de un ecran mare, la fel de natural și intuitiv ca cel al unui iPad”, a mai precizat acesta.

iPhone Duo are un raport de aspect de 1,4 pe ambele ecrane. Camera FaceTime este ascunsă în spatele ecranului. Când este deschis, este cel mai subțire iPhone creat vreodată. Are o platformă pentru cameră în stilul iPhone Air, iar rama este realizată din titan.

Cele mai importante comenzi din iOS 27 vor apărea pe partea laterală a iPhone Duo. Dock-ul de pe ecranul de start este orientat vertical. Pe măsură ce comutați între ecrane, aceste comenzi vor rămâne în același loc.

Cel mai scump model de iPhone

Schimbarea designului vine într-un moment în care Apple este criticată pentru faptul că nu a mai lansat, de la primul iPhone din 2007, un produs care să aibă un impact comparabil sau să aducă o inovație considerată cu adevărat importantă.

Noul Duo ar putea schimba această percepție, însă prețul ridicat reprezintă un risc. Dipanjan Chatterjee, analist la Forrester, e de părere că noul model riscă să devină „un ornament premium” în portofoliul companiei, oferind mai degrabă un statut aparte cumpărătorilor decât o creștere semnificativă a vânzărilor.

iPhone Duo va putea fi comandat din data de 16 octombrie, iar prețul de pornire e 1.999 de dolari, adică aproximativ 1.720 de euro. John Ternus pariază însă pe un model care ajunge să coste 3.200 de dolari.

Până acum, cel mai mare preț de pornire pentru un iPhone nou era de 900 de dolari. Modelele iPhone 18 și iPhone 18 Pro au prețuri de pornire de 1.200, respectiv 1.300 de dolari.