Laboratorul lui Elon Musk colectează date despre fiecare mișcare umană pentru a antrena roboți

3 minute de citit Publicat la 16:00 08 Noi 2025 Modificat la 16:14 08 Noi 2025

Tesla va începe să folosească roboți umanoizi în fabricile sale. Sursa foto: Getty Images

Într-un laborator cu pereți de sticlă din sediul de inginerie Tesla din Palo Alto, zeci de angajați își petrec zilele repetând mișcări obișnuite ale vieții de zi cu zi: ridicând o ceașcă, ștergând o masă, trăgând o perdea. Fiecare acțiune este repetată de sute de ori, timp de opt ore, în timp ce mișcările lor sunt filmate din cinci unghiuri diferite, prin camere montate pe o cască și un rucsac greu. Elon Musk face uneori vizite surpriză, iar investitorii Tesla asistă frecvent la demonstrații.

„E ca și cum ai fi un șoarece de laborator sub un microscop”, a declarat un fost angajat pentru Business Insider.

Scopul? Să-l învețe pe robotul Optimus să se miște ca un om.

Musk consideră Optimus una dintre cele mai importante direcții ale companiei. În timpul ultimei conferințe financiare, el a spus că robotul „ar putea deveni cel mai important produs din toate timpurile” și a prezis că Tesla va ajunge să producă până la un milion de unități pe an. În viziunea sa, Optimus va putea îndeplini sarcini variate — de la muncă în fabrică, la treburi casnice sau activități de îngrijire —, înlocuind gradual forța de muncă umană.

Cinci actuali și foști angajați au descris pentru Business Insider cum decurge procesul de antrenare. Ei spun că este o muncă fizică intensă, uneori absurdă, dar întotdeauna meticuloasă: angajații aleargă, se ghemuiesc, dansează, iar dacă mișcările lor nu par „suficient de umane”, sunt criticați.

„Ca atunci când înveți un copil mic”

Procesul de antrenament nu e deloc spectaculos. Cei mai mulți lucrători încep prin a șterge o masă — zi de zi, săptămâni întregi. „Faci un pas, ștergi masa, revii în poziția de pornire și o iei de la capăt”, povestește un fost angajat.

Totul este documentat cu precizie: fiecare mișcare, unghi, gest. Lucrătorii primesc manuale groase, actualizate constant, și lucrează în perechi pentru a se asigura că exercițiile sunt executate corect. „Tesla este foarte strictă în privința felului în care trebuie făcut totul. E solicitant, atât fizic, cât și mental”, a spus unul dintre ei.

La început, mișcările erau captate prin costume de motion capture, dar compania a trecut la un sistem bazat doar pe camere, pentru a accelera procesul. În prezent, camerele fixe amplasate în jurul lucrătorilor completează imaginile surprinse de echipamentele purtate pe corp.

Unii angajați poartă și mănuși haptice, care înregistrează mișcările fine ale degetelor — parte din efortul Tesla de a construi o „mână umană” pentru Optimus, o provocare de inginerie descrisă de Musk drept „incredibil de dificilă”.

Exerciții bizare generate de AI

Pentru diversificarea datelor, lucrătorii primesc instrucțiuni generate de inteligență artificială, transmise printr-o cască conectată la rucsacul de 15–20 kg. Printre exerciții: aplecări, dansul „Chicken Dance”, imitarea unei maimuțe, mișcări de aspirat, alergări scurte, simularea unui joc de golf — și chiar twerking. Unele cerințe au fost considerate stânjenitoare, precum mersul în patru labe sau cerința de a scoate un articol de îmbrăcăminte.

„Sarcinile par aleatorii, dar pot ajuta compania să descopere ce zone trebuie îmbunătățite”, a explicat Jonathan Aitken, expert în robotică la Universitatea din Sheffield.

O muncă extenuantă

Patru foști lucrători au declarat că munca este epuizantă. „E ca și cum ai face cardio toată ziua”, a spus unul. Unii s-au accidentat la spate sau la gât din cauza greutății rucsacului. Alții au suferit rău de mișcare în timpul antrenamentelor cu ochelari VR, mai ales când robotul cădea — ceea ce, potrivit angajaților, se întâmpla destul de des.

În timpul demonstrațiilor pentru investitori, Optimus este adesea controlat manual, pentru a părea mai fluent.

„Era ca un spectacol de teatru”, a spus un fost angajat. „Investitorii vor să vadă robotul în acțiune, dar de fapt noi îl controlam din culise.”

„Note” pentru oameni, nu pentru roboți

Angajații sunt evaluați după calitatea datelor obținute — un sistem de punctaj monitorizează cât de precis și cât de „utilizabil” este filmul colectat. Fiecare trebuie să livreze cel puțin patru ore de imagini valide pe zi, altfel riscă penalizări.

Optimus, între timp, încă mai învață. În filmările publicate de Tesla, robotul poate fi văzut mergând, împăturind haine, făcând mișcări de kung-fu la premiera filmului „Tron Ares” sau oferind dulciuri în Times Square. Dar experții avertizează: demonstrațiile sunt atent regizate.

„Când vezi un robot făcând kung-fu, pare inteligent. Dar nu este. Reacționează doar la mediu — nu gândește”, a explicat Alan Fern, specialist în inteligență artificială la Universitatea Oregon State.

Pentru Elon Musk, însă, miza rămâne uriașă:

„Nici nu va mai părea un robot”, a spus el în octombrie. „Va părea o persoană într-un costum de robot.”