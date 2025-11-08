Mai mulți studenți au creat un robot care rezistă la 650 de grade Celsius, ca să-i ajute pe pompieri. Ideea le-a venit după o tragedie

3 minute de citit Publicat la 10:57 08 Noi 2025 Modificat la 11:36 08 Noi 2025

Mai mulți studenți au creat un robot care rezistă la 650 de grade Celsius, ca să-i ajute pe pompieri. Ideea le-a venit după o tragedie. FOTO: Captură video CNN

Când izbucnește un incendiu, fiecare secundă contează, iar pentru pompieri, să intre într-o clădire în flăcări înseamnă confruntarea cu căldură intensă, fum gros și necunoscutul. Un grup de studenți și absolvenți din Texas dezvoltă un robot care, într-o zi, ar putea ajuta pompierii să vadă pericolul înainte de a-l înfrunta direct, scrie CNN. Robotul FireBot este construit de Paradigm Robotics, un start-up aflat la început de drum, fondat de Siddhart Thakur, absolvent al Facultății de Inginerie a Universității din Texas. Scopul robotului este să meargă acolo unde pompierii nu pot, chiar în centrul incendiului, și să trimită informații vitale în timp real.

„Povestea FireBot a început acum aproape 13 ani,” a declarat Thakur pentru CNN, „când un incendiu de proporții mari a ucis, din nefericire, cinci pompieri în Houston, Texas. Cunoscându-i pe doi dintre ei, am fost motivat și inspirat să încep să lucrez la roboți care să-i protejeze pe pompieri de riscurile incendiilor.”

Avea doar 10 ani când a început să deseneze primele schițe. La 13 ani, testa deja prototipuri improvizate construite dintr-un grătar de curte. Astăzi, FireBot este un robot de 300 de kilograme, lung de 1,2 metri, fabricat din oțel inoxidabil, tungsten și titan, materiale menite să reziste la temperaturi extreme, substanțe corozive și chiar prăbușiri de acoperișuri.

„Construim roboți terestri fără pilot, incredibil de rezistenți, concepuți să intre în medii periculoase, să ofere o imagine a situației și să-i țină pe salvatori în siguranță,” a explicat Thakur.

Cea mai nouă versiune, FireBot v4, poate rezista la temperaturi de până la 650°C timp de 15 minute. Este echipat cu camere termice și vizuale, precum și cu senzori de gaze. Controlat de la distanță printr-un dispozitiv portabil, robotul transmite imagini video și date termice în timp real din interiorul clădirilor incendiate.

Alte companii au dezvoltat roboți pentru a sprijini pompierii, precum Thermite RS3, creat de firma americană Howe & Howe Technologies, sau Colossus, realizat de compania franceză Shark Robotics, folosit la stingerea incendiului de la catedrala Notre-Dame din Paris, în 2019. Însă FireBot este mult mai mic și mai ușor, fiind conceput pentru colectarea de informații, nu pentru stingerea directă a flăcărilor.

”Acest robot ar putea fi trimis imediat. Poate oferi date în timp real celor aflați afară”

Pentru a-și perfecționa designul, tinerii inventatori colaborează îndeaproape cu departamentele de pompieri din Austin și Round Rock, Texas.

„Când l-am văzut prima dată, ne-am întrebat dacă robotul o să ne lase fără slujbe,” a glumit Shane Glaiser, șeful Departamentului de Pompieri Round Rock. „Dar este doar un instrument care ne ajută. Nu e aici ca să ne înlocuiască.”

Glaiser consideră că FireBot ar fi deosebit de valoros în situații cu materiale periculoase: „Dacă ajungem la un incident cu substanțe toxice și nu știm exact ce chimical se scurge sau de unde, durează până formăm o echipă care să intre. Acest robot ar putea fi trimis imediat. Poate oferi date în timp real celor aflați afară.”

Fostul șef al pompierilor din Austin, Richard L. Davis, care a coordonat una dintre primele programe de robotică din serviciile de pompieri din SUA, este acum consultant pentru Paradigm Robotics. El îi sfătuiește pe tinerii inventatori cum să integreze FireBot în intervențiile reale.

„Cea mai importantă caracteristică a FireBot este rezistența la foc,” a spus Davis. „Robotul poate suporta până la 1.200 de grade Fahrenheit (aproximativ 650°C). Costumul pompierilor rezistă doar la 200–300 de grade. Faptul că robotul poate intra și obține informațiile necesare este un avantaj enorm.”

El a adăugat că abilitățile de recunoaștere ale robotului ar putea oferi comandanților de intervenție „informațiile necesare pentru a gestiona situația – iar rezultatul final este salvarea de vieți.”

„Fiecare dintre noi este atașat de această misiune de a-i ajuta pe pompieri”

Thakur și cofondatorul său, Krishnan Ram, văd proiectul ca pe o misiune mai amplă: aceea de a face robotica mai accesibilă pentru salvatori.

„Fiecare dintre noi este atașat de această misiune de a-i ajuta pe pompieri,” a spus Ram. „E incredibil să construiești ceva care le aduce valoare și le face munca mai sigură.”

Deocamdată, FireBot este încă în dezvoltare și este testat în colaborare cu departamente de pompieri din toată țara. Însă creatorii săi speră ca, într-o zi, fiecare autospecială de pompieri să aibă un astfel de robot capabil să intre acolo unde oamenii nu pot.

„Visul nostru,” a spus Thakur, „este ca fiecare pompier să aibă acces la un robot FireBot, pentru ca munca lor să fie mai sigură și mai eficientă.”