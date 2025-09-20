Din acest weekend, turnurile Catedralei Notre-Dame din Paris s-au redeschis pentru turiști

Turnurile Catedralei Notre-Dame din Paris se vor putea vizita din nou din 20 septembrie. FOTO: Hepta

Turnurile catedralei Notre Dame din Paris au fost redeschise sâmbătă pentru turiști, la nouă luni după restul bisericii restaurate în urma incendiului devastator din aprilie 2019, transmite dpa, potrivit Agerpres.

Turnurile înalte de 69 de metri au fost renovate integral și au acum scări spirale duble de 20 de tone, din stejar masiv, până la înălțimea de 21 de metri în cea din sud. De sus, după urcușul pe 424 de trepte, se pot vedea pentru prima dată de aproape cele două clopote celebre, Emmanuel și Marie.

Spre deosebire de restul catedralei, acestea nu au fost afectate decât în mică măsură de incendiu. Din secolul al 13-lea până în prezent, ele au trecut cu bine prin multe războaie și revoluții.

Redeschiderea lor marchează ultima fază importantă din restaurarea prin care a trecut Notre Dame. Vizitatorii au acum acces și în curtea cu rezervoare unde se aduna apa de ploaie până în secolul al 18-lea. Curtea face legătura între turle și oferă priveliști noi ale catedralei și ale acoperișurilor din Paris.