Medicii au creat un AI „suprauman” care poate depista boli de inimă în mai puțin de două secunde. Cum funcționează

Medicii au creat un AI „suprauman” care poate depista boli de inimă în mai puțin de două secunde. Foto: Getty Images

Medicii au dezvoltat un instrument bazat pe inteligență artificială care poate identifica, în mai puțin de două secunde, semne ale unor boli de inimă pornind de la o electrocardiogramă obișnuită.

Tehnologia a fost antrenată pe date provenite de la milioane de pacienți și reușește să extragă dintr-un EKG informații pe care ochiul uman nu le poate observa de regulă, scrie The Guardian.

Electrocardiograma, folosită de aproximativ un secol în medicină, înregistrează activitatea electrică a inimii, inclusiv ritmul și frecvența cardiacă. Este esențială în diagnosticarea infarctului și a tulburărilor de ritm, dar are limite atunci când vine vorba despre depistarea unor boli precum insuficiența cardiacă sau afecțiunile valvelor.

Pentru acestea este nevoie, de obicei, de o ecocardiografie, adică o investigație cu ultrasunete a inimii, pentru care pacienții pot ajunge să aștepte luni.

Noul instrument AI poate însă identifica din EKG semne care indică insuficiență cardiacă sau boli ale valvelor „cât ai clipi”, spun cercetătorii.

Rezultatele au fost prezentate la congresul anual al European Society of Cardiology de la München, cea mai mare reuniune internațională dedicată bolilor cardiovasculare.

Până la 90% dintre cazurile de boală valvulară, identificate

Diagnosticarea timpurie este foarte importantă atât în insuficiența cardiacă, cât și în bolile valvelor, pentru că permite începerea tratamentului înainte ca pacientul să ajungă într-o stare gravă.

Descoperirea ar putea avea un impact important și pentru că EKG-ul este una dintre cele mai folosite investigații medicale din lume, cu aproximativ un miliard de teste efectuate în fiecare an.

Într-un studiu pe aproximativ 67.000 de pacienți din Statele Unite, instrumentul AI a reușit să identifice până la 81% dintre persoanele cu insuficiență cardiacă și până la 90% dintre cele cu boli ale valvelor inimii.

„Este impresionant să vedem că inteligența artificială poate oferi acum o interpretare a unui EKG în ceea ce pare a fi doar o clipire”, a declarat Dr. Sonya Babu-Narayan, cardiolog și director clinic al British Heart Foundation, organizația care a finanțat studiul.

Ea subliniază însă că tehnologia nu îi va identifica pe toți pacienții cu probleme cardiace.

„Dar ar putea fi o soluție pentru a-i prioritiza pe cei care au cea mai mare probabilitate de a avea o anomalie cardiacă. Când vine vorba despre inimă, diagnosticul și tratamentul mai devreme salvează și îmbunătățesc vieți”, a spus medicul.

Nu înlocuiește ecografia inimii

Instrumentul nu poate fi folosit singur pentru a confirma sau exclude definitiv insuficiența cardiacă ori o boală valvulară. El poate însă arăta cu o probabilitate mare că o persoană ar putea avea una dintre aceste afecțiuni.

Pacienții identificați ca având un risc ridicat ar putea fi trimiși mai repede la ecocardiografie, fără să mai aștepte luni pe listele obișnuite.

„Pacienții pot aștepta adesea câteva luni pentru o ecografie cardiacă după ce medicul îi trimite la această investigație”, a explicat profesorul Fu Siong Ng, de la Imperial College London.

„De aceea este atât de interesant faptul că tehnologia noastră ar putea identifica pacienții cu cel mai mare risc de insuficiență cardiacă și boli valvulare, astfel încât aceștia să poată avea prioritate la investigații”.

Scopul principal este accelerarea diagnosticului în cazul pacienților despre care medicii suspectează deja că au o problemă cardiacă. Dar tehnologia ar putea descoperi și boli care încă nu dau simptome evidente.

„Modelul AI ar putea fi folosit pe toate EKG-urile realizate într-un spital pentru a-i semnala pe cei cu cel mai mare risc, astfel încât diagnosticul să fie pus mai devreme”, a spus Ng.

Dr. Ahmed El-Medany, cercetător al British Heart Foundation și coordonatorul analizei realizate la Imperial College London, a descris tehnologia drept un „AI suprauman”. Următorul pas, spune el, ar fi dezvoltarea unor aparate EKG portabile, dotate cu inteligență artificială, pe care cadrele medicale să le poată folosi mai ușor.

AI ar putea depista și hipertensiunea sau diabetul dintr-un videoclip cu fața

La același congres de la München au fost prezentate și alte aplicații medicale ale inteligenței artificiale.

Cercetători de la University of Tokyo și Institute of Science Tokyo au arătat că analiza cu AI a unor videoclipuri de numai cinci secunde cu fața unei persoane ar putea ajuta la identificarea rapidă a hipertensiunii arteriale și a diabetului de tip 2.

Milioane de oameni trăiesc cu aceste afecțiuni fără să știe că le au, iar cercetătorii speră că astfel de tehnologii ar putea ajuta la depistarea lor mai devreme.