Nu lasa sa-ti scape nicio zi de vara! Iata ce gadgeturi te vor ajuta!

Zilele insorite ne ofera cele mai bune momente de relaxare si distractie, iar activitatile in aer liber sunt indragite atat de adulti, cat si de copii. Fiindca tehnologia a facut salturi incredibile in ultima perioada, gadgeturile momentului iti permit sa iei muzica preferata cu tine pretutindeni, sa imortalizezi orice moment, indiferent de conditii, sau sa comunici cu cei dragi de oriunde te-ai afla.

Daca vrei sa profiti de vara pana la final, in randurile ce urmeaza vei descoperi o lista cu gadgeturi care iti vor asigura momente deosebite, indiferent de activitatea exterioara pe care o vei alege. Iata, asadar, gadgeturile acestei veri:

MP3 Player subacvatic, 4 Gb si radio FM

Iti place sa te lasi purtat de valurile marii in cele mai calduroase zile ale anului? Pe langa racorirea binemeritata de care te bucuri atunci cand “faci o baie” in mare sau in piscina, gadgeturile momentului iti permit sa iei cu tine melodiile favorite! Acest player mp3 poate inmagazina pana la 1.000 de melodii, iar daca te-ai plictisit de playlist-ul pe care l-ai salvat, poti alege sa asculti orice post de radio local. Dimensiunile acestui device subacvatic sunt deosebit de reduse, motiv pentru care il vei putea prinde la incheietura mainii sau chiar la rama ochelarilor tai de inot.

Ochelari de soare cu Bluetooth pentru handsfree

Pentru persoanele care petrec foarte mult timp la telefon, in convorbiri din sfera personala sau profesionala, categoria de gadgeturi a pregatit acesti ochelari cu handsfree. Practic, tot ce trebuie sa faci este sa conectezi smartphone-ul tau (prin Bluetooth) la ochelarii de soare si vei putea petrece intreaga zi vorbind la telefon fara sa trebuiasca sa intrerupi nicio alta activitate.

Boxa portabila Polk Audio Boom Swimmer Duo

Boxele portabile sunt o categorie deja foarte apreciata a gadgeturilor audio, motiv pentru care am inclus in aceasta lista un model ultraperformant si care se descurca extraordinar in orice mediu. Sunetul este impecabil, autonomia este de circa 8 ore, iar certificarea IPX7 garanteaza faptul ca poti chiar scufunda boxa in apa la o adancime de un metru timp de 30 de minute fara a o afecta in vreun fel. Inca un detaliu deosebit de practic al acestei boxe este faptul ca prinderile cu care este dotata iti vor permite sa o agati, atarni, legi, lipesti sau sprijini de absolut orice suprafata.

Action Camera, Camera Video Sport 4K, 16MP Wi-Fi

Daca esti un impatimit al sporturilor extreme sau vrei sa surprinzi cadre memorabile pe plaja, la piscina, la munte sau chiar in apa marii, aceasta camera cu tehnologie de ultima generatie este exact ce-ti trebuie! Carcasa subacvatica iti permite sa scufunzi camera pana la 30 de metri adancime, iar senzorul Sony cu care este dotata iti ofera posibilitatea de a face fotografii la o rezolutie de 16 megapixeli. In plus, videoclipurile pe care le vei filma in format 4K vor fi absolut superbe!

Baterie externa panouri solare

Singurul neajuns al gadgeturilor portabile este faptul ca bateria cu care sunt dotate are capacitate limitata. Exista, evident, o solutie simpla si pentru aceasta problema: o baterie externa pe care sa o poti lua cu tine atunci cand te indepartezi de prize. Acest model de acumulator portabil nu este unul obisnuit, ci iti va incarca telefonul, tableta, smartwatch-ul sau castile wireless cu ajutorul luminii soarelui, motiv pentru care este device-ul perfect pe care sa il iei la plaja, la munte sau oriunde te vei intalni cu razele soarelui.

Toate aceste gadgeturi si multe altele sunt disponibile pe GadgetWorld.ro, asadar nu lasa vara sa treaca fara sa iti ofere momente memorabile alaturi de familie si prieteni!