O companie construiește centre de date oceanice alimentate de valuri. În spatele investiției se află miliardarul tech Peter Thiel

Publicat la 23:45 04 Mai 2026 Modificat la 23:54 04 Mai 2026

Panthalassa a petrecut un deceniu dezvoltându-și tehnologia de energie oceanică. FOTO: Hepta

Peter Thiel conduce o investiție de 140 de milioane de dolari într-un start-up american care intenționează să utilizeze energia valurilor pentru a alimenta flote gigantice de centre de date plutitoare, pe măsură ce Silicon Valley dezvoltă tehnologia bazată pe inteligența artificială, potrivit Financial Times.

Panthalassa, care a petrecut un deceniu dezvoltându-și tehnologia de energie oceanică, folosește mișcarea oscilantă a valurilor pentru a forța apa să treacă printr-o turbină pentru a produce electricitate și a alimenta cipuri de inteligență artificială.

Garth Sheldon-Coulson, cofondator și director executiv, a declarat pentru FT că noii bani ar permite companiei să extindă o unitate de producție pilot, cu scopul de a începe implementările comerciale anul viitor. Acordul evaluează Panthalassa la aproape 1 miliard de dolari, inclusiv noul capital, potrivit unei persoane familiarizate cu termenii.

Thiel, cofondator al Palantir și PayPal, a declarat: „Viitorul necesită mai multă putere de calcul decât ne putem imagina. Soluțiile extraterestre nu mai sunt science fiction. Panthalassa a deschis frontiera oceanică.”

Pe măsură ce cererea de capacitate de calcul în domeniul inteligenței artificiale continuă să depășească oferta, un număr tot mai mare de eforturi pe termen lung pentru a reduce blocajul energetic primesc finanțare, de la repornirea centralelor nucleare închise până la lansarea în spațiu a centrelor de date alimentate cu energie solară.

Sheldon-Coulson, care anterior a fost cercetător în domeniul inteligenței artificiale și energiei la fondul speculativ Bridgewater, consideră că energia valurilor și cea eoliană sunt - alături de energia solară și cea nucleară - singurele surse curate capabile să genereze „zeci de terawați” de energie.

„Energia provenită din valurile din oceanul deschis este ieftină, sustenabilă, abundentă și acum avem tehnologia necesară pentru a o face accesibilă oamenilor”, a spus el.

Thiel a susținut și a investit anterior în „seasteading”, un proiect libertarian de lansare a comunităților maritime în apele internaționale, dincolo de jurisdicția oricărui stat suveran. El investește în Panthalassa prin intermediul fondului său personal. Firma de capital de risc pe care a co-fondat-o, Founders Fund, a susținut compania într-o finanțare anterioară din 2018.

Printre alți investitori noi din această rundă se numără directorul executiv al Salesforce.com, Marc Benioff; cofondatorul PayPal și Affirm, Max Levchin; și John Doerr, un investitor timpuriu în Google, Amazon, Uber și Netscape, care a salutat Panthalassa ca fiind „un investitor revoluționar în abordarea nevoilor energetice globale și a generării de energie curată”.

Personalul Panthalassa este format din foști ingineri de la companii precum SpaceX, Boeing, NASA, Tesla și Apple. Cofondatorul Brian Moffat a lucrat anterior la unitatea Imagineering a Disney și la Google, în timp ce Dan Place, director de inginerie, a lucrat la „drona” folosită de SpaceX pentru a-și prinde rachetele reutilizabile.

Cipurile de inteligență artificială ale sistemului primesc și răspund la întrebările utilizatorilor prin conexiunea satelitului Starlink a SpaceX.

Sheldon-Coulson a spus că sistemul în formă de acadea al Panthalassa poate produce în cele din urmă mult mai multă energie decât energia mareelor sau eoliană, deoarece funcționează în zone îndepărtate și nu trebuie să fie legat de fundul oceanului sau de continent.

„Una dintre principalele descoperiri pe care le-am avut... a fost că este foarte important să folosim electricitatea la fața locului”, a spus el. „Nu vom transmite niciodată electricitate înapoi la țărm. Asta ne face foarte diferiți de toate celelalte energii oceanice care au fost încercate în trecut.”

Nodurile Panthalassa sunt în mare parte solide, fără balamale, clapete sau cutii de viteze care s-ar putea defecta în condiții oceanice ostile. De asemenea, facilitează fabricarea la scară largă.

Startup-ul cu sediul în Oregon intenționează să-și construiască unitatea pilot de producție în SUA, dar s-ar putea muta în altă parte, în funcție de locul în care desfășoară flote mai mari.

Sistemul său este „extrem de rapid de fabricat” și folosește doar „materiale abundente pe Pământ”, cum ar fi oțelul, a spus Sheldon-Coulson. „Lanțurile de aprovizionare sunt extrem de robuste pentru această tehnologie energetică specifică. Credem că acest lucru este foarte important din punct de vedere al scalabilității și al motivelor de mediu și ecologice.”

Nodurile Panthalassa vor fi mai întâi remorcate orizontal în mare, în spatele unei ambarcațiuni, înainte de a se răsturna în poziție verticală și a se deplasa singure în oceanul deschis.