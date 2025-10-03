O companie din China a dezvoltat o față de robot care dă fiori: Clipește, observă și imită expresiile faciale ale unui om

Compania a prezentat un cap de robot cu față realistă, care poate clipi, da din cap și observa împrejurimile, Foto: Captura video AheadForm

AheadForm, o companie chineză de robotică, a prezentat un cap de robot cu față realistă, care poate clipi, da din cap și observa împrejurimile, imitând expresiile faciale ale unui om. Proiectul urmărește să facă interacțiunea dintre oameni și roboți mai naturală și mai intuitivă, informează Live Science.

Videoclipul publicat pe YouTube arată capul robotului exprimând curiozitate și părând că observă mediul înconjurător. Modelul, creat de AheadForm, ar putea fi utilizat în cercetarea interacțiunilor om-robot, precum și în industrii diverse, de la servicii pentru clienți până la divertisment.

Fondată în 2024, AheadForm își propune să combine inteligența artificială cu capete robotizate realiste, astfel încât roboții să poată recunoaște expresiile umane și să răspundă în timp real.

„Ne concentrăm pe dezvoltarea de capete sofisticate pentru roboți, capabile să exprime emoții, să perceapă mediul înconjurător și să interacționeze natural cu oamenii”, au declarat reprezentanții companiei pe site-ul oficial. Această tehnologie are ca scop să facă interacțiunea dintre oameni și roboți mai intuitivă și mai apropiată de realitate.

Compania a dezvoltat mai multe serii de roboți, inclusiv linia „Elf”, cu figuri cu urechi ascuțite și sisteme de control precise, și seria „Lan”, cu aspect uman și mișcări intuitive, concepută pentru eficiență în costuri. Prin acest chip robotic, AheadForm își propune să facă roboții mai accesibili și mai ușor de înțeles, ceea ce ar putea fi util în educație, sănătate și servicii pentru clienți, unde încrederea și relația cu utilizatorul sunt esențiale.

Studiile companiei arată că roboții pot analiza, prezice și imita expresiile faciale umane în timp real. Modelul Origin M1 folosește 25 de motoare minuscule fără perii pentru a crea mișcări faciale precise și realiste. În plus, capul robotului include camere în pupile, microfoane și difuzoare pentru a interacționa cu utilizatorii. Deși modelul este impresionant, capetele robotului nu sunt încă disponibile pe piață, fiind în continuare parte a cercetărilor și testelor AheadForm.