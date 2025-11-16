O rețea socială care a dispărut în 2017 "reînvie" sub un nou nume şi își propune să blocheze videoclipurile create cu AI

O rețea socială care a dispărut în 2017 "reînvie" sub un nou nume. Foto: Getty Images

După ce a închis rețeaua socială Vine în 2017, fostul CEO al Twitter, Jack Dorsey, "reînvie" aplicaţia sub numele diVine. Ea cuprinde videoclipuri de şase secunde şi își propune să blocheze postarea conținutului generat de Inteligenţa Artificială. De asemenea, noua rețea promite să ofere acces şi la 10.000 de clipuri arhivate din fosta Vine, notează Fortune.

Noua aplicație, care este finanțată de organizația non-profit „and Other Stuff” a lui Dorsey, va adopta o poziție fermă împotriva conținutului generat de inteligența artificială, cu filtre speciale pentru a preveni postările bazate pe inteligență artificială.

DiVine, o rețea nostalgică

O parte din viziunea creării aplicației diVine a fost de a readuce tehnologia în zilele de dinainte de inteligența artificială, web 2.0, de dragul nostalgiei.

„Deci, practic, mă întreb, putem face ceva nostalgic?”, a spus Evan Henshaw-Plath, care a ajutat la dezvoltarea diVine, continuând:

„Putem face ceva care să ne ducă în timp, care să ne permită să vedem acele lucruri vechi, dar care să ne permită și să vedem o eră a rețelelor sociale în care fie puteai controla algoritmii tăi, fie puteai alege pe cine urmărești, iar videoclipul era doar pe feed și știai că o persoană reală a înregistrat videoclipul?”.

Aplicația este găzduită de un protocol descentralizat open-source susținut de Dorsey, numit Nostr, despre care a spus că plasează diVine mai presus de nevoia de investitori de capital de risc, modele de afaceri toxice sau echipe mari de inginerie. De data aceasta, videoclipurile lui Vine nu vor fi pierdute în istorie, a adăugat el.

"Motivul pentru care am finanțat organizația non-profit și Other Stuff este de a permite inginerilor creativi precum Rabble să arate ce este posibil în această lume nouă, folosind protocoale fără permisiune care nu pot fi închise după capriciile unui proprietar corporativ”, a spus Dorsey într-o declarație pentru TechCrunch.