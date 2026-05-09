OpenAI lansează versiunea ChatGPT pentru școli și companii

OpenAI a introdus o versiune specială a aplicației ChatGPT pentru iOS, destinată organizațiilor care folosesc sisteme de administrare a dispozitivelor mobile. Noua aplicație, numită ChatGPT for Intune, este disponibilă separat în App Store și se adresează în principal companiilor și instituțiilor de învățământ care au nevoie de un control mai strict asupra aplicațiilor instalate pe telefoane și tablete, scrie uctoday.com.

Aplicația este compatibilă cu dispozitivele care rulează iOS 17 sau versiuni mai noi și a fost concepută pentru a funcționa în medii unde administrarea centralizată a dispozitivelor este esențială.

Integrare cu sisteme de control IT

Noua versiune este construită pentru a funcționa cu Microsoft Intune, o platformă folosită de organizații pentru a gestiona aplicațiile, securitatea și datele de pe dispozitivele angajaților.

Prin această integrare, administratorii IT pot impune reguli clare asupra modului în care este utilizată aplicația: de la autentificare și acces, până la modul în care sunt gestionate datele. Scopul este ca instrumentele bazate pe inteligență artificială să poată fi folosite în siguranță, fără riscuri pentru informațiile sensibile.

Funcțiile rămân aceleași

Chiar dacă este adaptată pentru mediul corporate, aplicația păstrează aceleași funcții ca versiunea obișnuită de ChatGPT. Utilizatorii pot genera texte (emailuri, rapoarte), analiza documente sau imagini, crea conținut pe baza comenzilor scrise și folosi interacțiunea vocală.

De asemenea, aplicația poate oferi explicații pas cu pas și suport pentru învățare, ceea ce o face utilă atât în mediul profesional, cât și în cel educațional.

AI-ul intră tot mai mult în companii

Lansarea acestei versiuni reflectă o tendință mai amplă din industrie: integrarea inteligenței artificiale în mediile de lucru controlate. Marile companii tehnologice își adaptează produsele pentru a respecta cerințele stricte legate de securitate și confidențialitate.

De exemplu, Microsoft a integrat Copilot în suita Microsoft 365, iar Google dezvoltă soluții similare prin platforma Gemini pentru Workspace.

În același timp, companiile devin mai prudente în adoptarea acestor tehnologii. Dacă inițial erau folosite experimental, acum implementarea AI-ului se face planificat, cu accent pe protecția datelor și compatibilitatea cu sistemele existente.

Utilitate și în educație

Nu doar companiile pot beneficia de această soluție. Școlile și universitățile, care folosesc deja sisteme de administrare a dispozitivelor pentru elevi și studenți, pot introduce AI-ul într-un mod controlat. Astfel, profesorii pot permite utilizarea acestor instrumente, păstrând în același timp supravegherea asupra modului în care sunt folosite.

Un pas spre maturizarea platformei

Prin această lansare, OpenAI face un pas important către integrarea ChatGPT în ecosisteme profesionale. Dacă până acum creșterea a fost alimentată în principal de utilizatorii individuali, viitorul pare să fie orientat tot mai mult spre organizații.

Adaptarea la platforme precum Intune arată că aplicațiile AI nu mai sunt doar instrumente independente, ci devin parte din infrastructura digitală a companiilor, acolo unde controlul și securitatea sunt la fel de importante ca funcționalitatea.