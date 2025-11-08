Optimus, robotul lui Musk care te poate urmări peste tot, ca să nu fii infractor. Deocamdată a împărțit bomboane de Halloween

„Optimus va elimina, de fapt, sărăcia”, mai crede Elon Musk. sursa foto: Hepta

Elon Musk susține că robotul umanoid Optimus, produs de Tesla, va fi o forță benefică pentru economie – chiar dacă, în cele din urmă, ar putea elimina mare parte din munca umană.

Deși lansarea comercială este încă departe, Tesla a prezentat deja câteva demonstrații ale robotului: Optimus a împărțit bomboane de Halloween, a făcut mișcări de kung-fu alături de actorul Jared Leto și a dansat pe scenă în timpul ultimei adunări a acționarilor, scrie Business Insider.

Însă Musk spune că planurile sale merg mult mai departe: el vrea ca Optimus să transforme economia globală.

„Oamenii vorbesc adesea despre eliminarea sărăciei și despre asigurarea unor servicii medicale excepționale pentru toți”, a declarat Musk joi, la întâlnirea cu acționarii. „Există, de fapt, o singură modalitate de a face asta – și aceasta este robotul Optimus”.

„Optimus va elimina, de fapt, sărăcia”, mai crede Elon Musk.

Câteva minute mai devreme, mulțimea îl aclama scandând „Elon! Elon!”, după ce acționarii au aprobat pachetul său salarial record de un trilion de dolari.

Musk – cel mai bogat om din lume – va putea accesa această sumă sub formă de acțiuni, dacă Tesla atinge o serie de obiective ambițioase, printre care vânzarea a un milion de roboți Optimus în următorii zece ani.

Tot în timpul evenimentului, Musk a spus că Optimus ar putea revoluționa și sistemul penitenciar: „În loc să închidem fizic oamenii, un Optimus ar putea pur și simplu să-i urmeze peste tot și să-i împiedice să comită infracțiuni”.

Potrivit lui Musk, acești roboți ar putea crește economia globală de 10 sau chiar 100 de ori.

O lume a „abundenței sustenabile”

Într-o altă intervenție, în cadrul teleconferinței pentru rezultatele financiare ale trimestrului al treilea, Musk a vorbit despre o lume a „abundenței sustenabile”, concept prezentat și în „Master Plan Part IV” al Tesla, în care Optimus joacă rolul central.

El a estimat că un robot Optimus ar putea fi de cinci ori mai productiv decât un om, întrucât poate lucra non-stop, 24 de ore din 24.

„Există o limită a cât de mult poate AI-ul să sporească productivitatea oamenilor, dar nu există o limită reală pentru o inteligență artificială care are un corp fizic”, a explicat Musk.

„Singura cale de a evita falimentul Americii sunt AI și robotica”

Într-un interviu recent cu Joe Rogan, Musk a detaliat cum această lume automatizată ar putea transforma economia.

„Am ajuns la concluzia că singura cale de a ne scoate din criza datoriilor și de a preveni falimentul Americii este inteligența artificială și robotica”, a spus el.

Musk a afirmat că, odată cu dezvoltarea acestor tehnologii, munca va deveni opțională.

„Într-un scenariu favorabil, vom avea un venit universal ridicat. Oricine va putea obține orice produs sau serviciu își dorește. Dar va exista multă traumă și perturbare pe acest drum”, susține acesta.

„Capitalismul care duce la o utopie comunistă”

El nu este singurul lider de afaceri care discută despre ideea unui venit universal de bază (UBI). Fostul său prieten și actual rival, Sam Altman (OpenAI), a testat un astfel de program în 2024. Cofondatorul Facebook, Chris Hughes, și fondatorul eBay, Pierre Omidyar, și-au exprimat, de asemenea, sprijinul pentru concept.

„Implementarea capitalistă a AI și a roboticii - dacă urmează o direcție pozitivă - este, de fapt, ceea ce duce la utopia comunistă”, mai spune Elon Musk.

„AI și roboții vor înlocui toate locurile de muncă. Munca va deveni opțională – ca atunci când alegi să-ți cultivi singur legumele, în loc să le cumperi din magazin”, a scris acesta pe X, în octombrie.

Proiectul Optimus: între viziune și realitate

Tesla se află în prezent în faza de design a robotului, proces pe care Musk îl descrie drept „o provocare uriașă”, în special în ceea ce privește mâinile robotului, care trebuie să imite fidel dexteritatea umană.

Musk a declarat că, odată începută producția de masă, prețul unui robot Optimus va fi între 20.000 și 30.000 de dolari, iar impactul său economic, social și cultural „va schimba pentru totdeauna lumea așa cum o cunoaștem”.