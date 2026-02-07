Performanță record: Un robot umanoid a reușit să se deplaseze autonom la -47 grade Celsius

1 minut de citit Publicat la 17:30 07 Feb 2026 Modificat la 17:31 07 Feb 2026

Robotul umanoid G1 a funcționat în condiții considerate imposibile de experți / sursă foto: Captură video YouTube

Un robot umanoid a parcurs peste 130.000 de pași în condiții de ger, deplasându-se autonom la temperaturi de până la -47 grade Celsius. Inginerii descriu performanța drept primul caz confirmat în care un robot umanoid a reușit să se deplaseze autonom susținut în astfel de condiții.

Experimentul a avut loc în regiunea Xinjiang, cunoscută pentru temperaturile scăzute și iernile aspre.

Robotul umanoid G1 a funcționat în condiții considerate imposibile de experți, potrivit Interesting Engineering.

Pentru a face față temperaturilor extreme, inginerii au echipat robotul cu soluții simple, dar eficiente. G1 poartă o geacă izolatoare portocalie și protecții din plastic pe picioare, care protejează mecanismele de mișcare și bateriile.

Robotul a trasat conturul unei embleme a Jocurilor Olimpice de Iarnă

Câmpul acoperit de zăpadă și temperaturile sub zero grade nu l-au împiedicat pe robot să ducă testul până la capăt.

G1 a finalizat cu succes conturul unei embleme a Jocurilor Olimpice de Iarnă pe terenul înghețat de aproximativ 186 pe 100 de metri.

Robotul a folosit sistemul chinezesc de navigație prin satelit Beidou pentru o poziționare de mare precizie, iar algoritmii integrați de planificare a traseului i-au permis să își mențină echilibrul și stabilitatea pe teren accidentat și alunecos.

Are o înălțime de aproximativ 127 de centimetri și cântărește în jur de 35

de kilograme.

De asemenea, este echipat cu până la 43 de motoare articulare, senzori avansați precum LiDAR 3D și camere de profunzime, precum și o baterie de 9.000 mAh care oferă până la două ore de funcționare.

Robotul a fost lansat în anul 2024 de compania Unitree, de nivel entry. Ulterior, el a înregistrat progrese, fiind cunoscut pentru performanțele sale avansate.