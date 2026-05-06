Platforma de social media eYou, alternativa TikTok și Facebook, a fost lansată oficial. Cei doi co-fondatori sunt stabiliți în România

Platforma europeană de social media eYou, care verifică în timp real veridicitatea postărilor, a fost lansată oficial marți pentru public.



Potrivit unui comunicat transmis Agerpres, platforma celor doi co-fondatori stabiliți în România a ajuns la 50.000 de utilizatori înregistrați încă din perioada de pre-lansare.



'Poziționată ca o alternativă europeană la rețelele sociale globale, eYou combină verificarea faptelor în timp real, algoritmi transparenți și feed-uri controlate de utilizatori, cu scopul de a reconstrui încrederea în conversațiile online', se menționează în documentul citat.

Începând de marți, platforma este disponibilă pe iOS și Android, iar primii utilizatori își păstrează statutul de 'Early Believer', care le recunoaște rolul de membri fondatori ai comunității.



Deși utilizatorii inițiali sunt în principal din România (unde sunt stabiliți ambii co-fondatori), Statele Unite au devenit a doua cea mai mare piață, reprezentând 19% din baza de utilizatori, urmate de Suedia, ceea ce indică o cerere internațională puternică dincolo de Europa.



Pentru a marca lansarea publică, eYou a realizat un sondaj care arată că 9 din 10 (89%) utilizatori întâlnesc dezinformare pe rețelele sociale, în timp ce peste trei sferturi (77%) se simt manipulați de conținutul pe care îl văd, iar 76% consideră că algoritmii îi țin captivi în 'bule de filtrare' (echo chambers), evidențiind îngrijorarea tot mai mare legată de modul în care aceste platforme influențează discursul public. Aproape două treimi (63%) consideră că nivelul calității conținutului din rețelele sociale este în scădere, iar 67% dintre respondenții sondajului și-au exprimat îngrijorarea că platformele existente sunt guvernate de legislația SUA sau a Chinei.

Respondenții au raportat că folosesc o gamă variată de platforme cel puțin o dată pe lună, peste 80% fiind activi pe Facebook, Instagram și LinkedIn, iar majoritatea utilizând și TikTok și X. Acest lucru arată că utilizatorii sunt din ce în ce mai prezenți pe mai multe platforme în același timp.

'Oamenii nu mai au încredere în ceea ce văd online. Rețelele sociale au devenit o parte esențială a modului în care trăim și înțelegem lumea, însă utilizatorii se simt manipulați și dezinformați, iar cercetările noastre arată că oamenii își doresc schimbare. Rețelele sociale intră într-o nouă eră, una care nu mai urmărește captarea atenției cu orice preț, ci se bazează pe încredere, transparență și redarea controlului către utilizator', a declarat, în comunicat, Gregoire Vigroux, co-fondator al platformei.

Platforma integrează verificarea faptelor în timp real direct în feed, algoritmi transparenți și editabili, iar utilizatorii își pot modifica propriile setări ale fluxului de conținut pentru a păstra controlul asupra algoritmului, reducând riscul de dezinformare și al apariției 'bulelor de filtrare' (echo chambers).

eYou a fost fondată de doi antreprenori francezi, Jasseem Allybokus și Gregoire Vigroux, stabiliți în România de peste un deceniu, însă platforma este deschisă utilizatorilor din întreaga lume.

Rezultatele sondajului menționat în comunicat se bazează pe un studiu realizat în 2025, cu 370 de respondenți selectați dintr-un eșantion de 1.000 de persoane, majoritatea din Europa.