Primul robot „astronaut” din lume. China pregătește o misiune istorică în spațiu

Compania susține că roboții umanoizi ar putea depăși oamenii în anumite tipuri de misiuni spațiale. Foto: Getty Images

O companie chineză de robotică a anunțat un proiect care ar putea schimba radical explorarea spațiului: trimiterea primului robot umanoid pe orbită. Engine AI, un producător de roboți umanoizi cu sediul în Shenzhen, a dezvăluit că lucrează la o misiune ce urmărește lansarea unui „astronaut” robotic, capabil să îndeplinească sarcini extrem de periculoase pentru oameni, scrie Interesting Engineering.

Inițiativa, denumită Humanoid Robot Astronaut Exploration Program, este realizată în parteneriat cu Beijing Interstellar Human Spaceflight Technology, o companie privată din domeniul zborurilor spațiale comerciale. În centrul misiunii se află robotul umanoid PM01, o platformă multifuncțională dotată cu senzori de înaltă precizie, reacții de mișcare extrem de rapide și capacități avansate de luare autonomă a deciziilor.

Potrivit Engine AI, explorarea spațiului impune cerințe mult mai dure decât orice aplicație terestră. Roboții trebuie să funcționeze în vid, în condiții de microgravitație, să suporte variații extreme de temperatură și niveluri ridicate de radiații – factori care depășesc limitele de operare obișnuite ale sistemelor robotice.

Pentru a face față acestor provocări, echipele Engine AI și Interstellor vor lucra la adaptarea robotului PM01 pentru medii spațiale, cu accent pe fiabilitate, reziliență și autonomie operațională. Obiectivul pe termen lung este ca robotul să poată executa misiuni complexe fără intervenție umană directă.

Compania susține că roboții umanoizi ar putea depăși oamenii în anumite tipuri de misiuni spațiale, eliminând riscurile asociate limitelor fiziologice umane. Printre sarcinile vizate se numără lucrări de mentenanță externă a stațiilor spațiale, explorarea zonelor periculoase și monitorizarea pe termen lung a infrastructurilor orbitale. Prin preluarea acestor activități, riscurile pentru astronauți ar putea fi reduse semnificativ.

Proiectul este văzut ca un pas important în strategia Chinei de a integra inteligența artificială „întrupată” în explorarea spațiului, deschizând drumul către misiuni mai sigure și mai eficiente.

Din laborator la orbită

În paralel cu ambițiile spațiale, Engine AI extinde utilizarea robotului PM01 și pe Pământ. Anul trecut, compania a lansat o versiune comercială mai ușoară și complet deschisă a robotului, disponibilă pe o platformă de comerț online din China, la un preț de aproximativ 27.000 de dolari. Modelul integrează un sistem avansat de inteligență artificială care permite conversații fluide, personalizarea comportamentului și adaptarea vocii.

PM01 este conceput ca un robot compact pentru cercetători, combinând mișcări apropiate de cele umane cu putere mare de procesare. Are un schelet bionic ce imită mobilitatea corpului uman, un trunchi capabil să se rotească aproape complet și un exoschelet din aliaj de aluminiu, care oferă un echilibru între rezistență și agilitate.

Cu o înălțime de 1,38 metri și o greutate de aproximativ 40 de kilograme, PM01 este semnificativ mai mic decât modelul de top al companiei, SE01. Robotul este echipat cu o cameră de profunzime Intel RealSense, care îi permite o percepție spațială precisă, esențială pentru navigare și interacțiune în medii complexe.

Arhitectura sa hardware combină un modul NVIDIA Jetson Orin cu un procesor Intel N97, oferind puterea de calcul necesară pentru sarcini complexe, control al mișcării și procesare în timp real.

Planuri ambițioase pentru turismul spațial

Partenerul Engine AI, compania Interstellor, își dezvoltă la rândul său planurile pentru zboruri spațiale comerciale. În luna ianuarie, firma a prezentat o foaie de parcurs care include lansarea unui vehicul suborbital capabil să ofere pasagerilor experiențe de imponderabilitate începând cu 2028.

O misiune mai avansată este programată pentru jurul anului 2032, când un vehicul ar putea ajunge la o altitudine orbitală de aproximativ 400 de kilometri, deschizând drumul către turismul spațial propriu-zis.