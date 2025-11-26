Reportaj în fabrica de drone. Watchkeeper X sunt testate în Israel și vor apăra România

2 minute de citit Publicat la 00:07 26 Noi 2025 Modificat la 00:07 26 Noi 2025

Vehiculele aeriene fără pilot au fost construite de o firmă israeliană în România şi testate în Israel. FOTO: Captra video

Cu un război la graniţă, România se înarmează cu sistemul Watchkeeper X, care include unele dintre cele mai moderne drone de supraveghere şi atac.

Watchkeeper X este capabilă să lovească şi să adune informaţii despre trupe inamice de la 200 de kilometri distanţă.

Jurnalişti Antena 3 CNN au fost primii care au avut ocazia să testeze acest sistem de drone. Reportajul realizat de Laurenţiu Rădulescu şi Costi Pahonţu, în Israel oferă detalii despre dotările și modul în care poate fi operata drona Watchkeeper X.

Imaginile filmate de echipa Antena 3 CNN sunt de pe un aerodrom din nordul Israelului. Locul este secret, folosit de armată, pentru a testa dronele Watchkeeper X, comandate de Armata Română.

“Zburăm deasupra Mării Galileei. Puteţi vedea satele mici de lângă mare”, explică unul dintre membrii centrului de comandă de unde sunt dirijate dronele Watchkeeper X.

România a comandat șapte sisteme de drone de supraveghere şi atac. În total 21 de aeronave fără pilot. Antena 3 CNN a fost prima televiziune din Romania care a intrat în centrul de comandă al Watchkeeper X.

“Este un punct de comandă de unde se pot asimila, se pot vedea tot ce înseamnă imagini filmate din dronă”.

“Putem vedea acțiunea de supraveghere a dronei Watchkeeper X”.

Dronele comandate de Armata Română zboară la aproape 5.000 de metri înâlţime. Pot culege informaţii pe o rază de 200 de kilometri. Trupele, depozitele de muniţie sau maşinile blindate de la sol aflate în raza Watchkeeper pot fi identificate şi raportate trupelor terestre.

“Făcând un simplu zoom in, se pot vedea aceste autoturisme, oamenii care vin spre autoturisme. Dronele pot supraveghea zone de granițe”.

Armata Română plătește 200 de milioane de euro pentru 9 drone, radare la sol și centru de comandă, echipamente militare care pot supraveghea eficient granița cu Ucraina, de exemplu.

Aeronavele fără pilot sunt asamblate în România, la Bacău. Alte patru centre le doteaza cu aparatura necesară. Iar apoi sunt trimise în Israel pentru a fi testate.

Echipa Antena 3 CNN a testat pentru prima oară sistemul Watchkeeper.

“Încercăm atât cât ne pricepem pentru că este la prima atingere să controlam această dronă. Poți vedea orice pe o rază uriașă”.

Watchkeeper X poate ateriza si decola automat.

În următoarele săptămâni, soldații români vor începe instruirea. Toate dronele care vor fi livrate Ministerului Apărării sunt produse în România, împreună cu staţiile de control.

În total 21 de drone de tip Wathckkeper x vor ajunge în dotarea Armatei Române.