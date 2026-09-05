Robotaxi a început să circule la Londra, dar, deocamdată, cele 15 mașini au șofer

La Londra s-a lansat primul serviciu experimental de taxi autonom. Sursa foto: captura/ wayve.ai

Începând de pe data de 3 septembrie, aplicația Uber de la Londra asigură primul serviciu de robotaxi deschis publicului în capitala britanică și al doilea din Europa după Zagreb, Croația. Wayve și Uber au lansat primul serviciu experimental de taxi autonom, care în prezent funcţionează cu un șofer la bord gata să intervină în caz de pericol.

Mașinile sunt Ford Mustang Mach-E electrice modificate de startup-ul londonez Wayve , care au fost autorizate luna trecută de Transport for London (TFL) ca vehicule de închiriat cu șofer. Deocamdată, un șofer uman va sta pe scaunul șoferului, gata să preia conducerea volanului, dacă este nevoie, relatează Corriere della Sera. În plus nu va vorbi în timpul cursei pentru a-i obișnui pe clienți cu acest gen de curse fără șofer.

În prezent, există cincisprezece mașini autorizate, într-un oraș care are peste o sută de mii de vehicule de închiriat, aşadar șansele de a găsi una disponibilă sunt, prin urmare, destul de mici.

Tehnologia

Sistemul Wayve, pe care compania îl numește AI Driver, este o rețea neuronală unică, antrenată pe baza unor cantități masive de date despre condusul din lumea reală, traducând direct ceea ce camerele și radarul văd pe şosea în direcție, accelerație și frânare. Nu memorează rute și nu necesită hărți de înaltă definiție, dar învață să conducă precum un om, adaptându-se la condiții de drum și trafic fără precedent.

Condusul complex pe străzile înguste

Odată cu debutul său, Wayve le depășește pe Waymo, deținută de Alphabet, și pe Baidu din China, care încă își testează tehnologiile la Londra. Și face acest lucru în ceea ce fondatorul său, Alex Kendall, a numit „ una dintre cele mai complexe situații de condus din lume ” pentru că la Londra sunt străzi înguste și șerpuitoare, aglomerate cu autobuze, biciclete și scutere, iar pietonii traversează pe oriunde doresc, deoarece în Regatul Unit, traversarea în afara trecerii de pietoni nu este ilegală.

Următoarele etape către condusul complet autonom

După această probă inițială, unda verde pentru ca robotaxiul Wayve să funcționeze fără șofer va sosi din partea Driver and Vehicle Standards Agency (Agenția pentru Standarde ale Șoferilor și Vehiculelor), iar licenţa este una de minicab. Cele 15 Mustang-uri au fost autorizate ca vehicule normale de închiriat cu șofer, nu ca vehicule automatizate. Astfel este necesar un permis separat pentru serviciul fără șofer, cu un proces general mai complex, valabil atât pentru Wayve, cât și pentru Waymo, Baidu și alți furnizori. Cu toate acestea, Transport for London nu a publicat încă liniile directoare și criteriile pentru acordarea sau respingerea aprobării sale.

Există mai multe proteste din partea sindicatelor taximetriștilor, de aceea niciun operator nu a început încă procesul și, prin urmare, este puțin probabil ca acest mod de a conduce autonom să fie disponibil la Londra până la sfârșitul anului 2026.

Siguranța în conducerea autonomă

Când vine vorba despre condusul autonom de Nivel 4, care nu implică existenţa unui șofer, siguranța este un subiect aprins dezbătut, iar întrebarea dacă o mașină fără șofer poate fi considerată cu adevărat sigură este legitimă. Datele apărute până acum sugerează mai puține accidente, și mai ales accidente mai puțin grave. Datele actualizate publicate de Waymo în iunie 2026, care acoperă peste 220 de milioane de mile, arată cu 94% mai puține accidente cu răni grave sau fatale și cu 82% mai puține accidente cu răni de orice gravitate în comparație cu șoferii umani din aceleași zone. La urma urmei, mașinile autonome nu sunt distrase și nu obosesc.

Confirmarea acestor date vine odată cu publicarea unui studiu independent realizat de Institutul de Asigurări pentru Siguranța Autostrăzilor (IIHS), publicat în iulie, care a analizat cincizeci de milioane de mile parcurse de vehiculele Waymo între 2021 și 2024 în San Francisco, Los Angeles, Phoenix și Austin și le-a comparat cu datele privind accidentele umane din aceleași zone.