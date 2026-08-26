Robotul care a bătut recordul lui Usain Bolt la cursa de 100 de metri a alergat din nou, chiar și mai rapid

Robotul umanoid Tiangong Ultra și-a depășit propriul record de 9,39 secunde. Foto: Profimedia Images

Unul dintre roboții umanoizi care au depășit sâmbătă recordul lui Usain Bolt la 100 de metri și-a doborât, marți, propiul timp stabilit la Jocurile Mondiale ale Roboților Umanoizi din China. După ce a parcurs distanța, sâmbătă, în 9,39 secunde, robotul Tiangog Ultra a stabilit, marți, un timp de 8,86 de secunde. Recordul mondial stabilit de Usain Bolt este de 9,58 secunde, scrie NBC News.

Cursa a făcut parte din Jocurile Mondiale ale Roboților Umanoizi din China, o competiție în stil olimpic aflată acum la a doua ediție, organizată la Beijing. Evenimentul este, de asemenea, o demonstrație a progreselor rapide ale Chinei în domeniul roboticii, pe fondul unei rivalități tehnologice tot mai intense cu SUA.

Robotul umanoid Tiangong Ultra și-a depășit propriul record de 9,39 secunde, pe care îl stabilise cu doar trei zile mai devreme, la deschiderea evenimentului de sâmbătă. Spre comparație, recordul mondial la 100 de metri la masculin este de 9,58 secunde, stabilit de sprinterul jamaican Usain Bolt în 2009.

Experții sunt uimiți să vadă un astfel de progres în industria roboților umanoizi.

„Aceasta este o realizare semnificativă, nu doar pentru că robotul a alergat mai repede decât un om, ci și pentru ceea ce este necesar pentru a face un robot biped să alerge la această viteză”, a declarat Dennis Hong, profesor de inginerie mecanică și aerospațială la Universitatea din California, Los Angeles.

„Pe măsură ce viteza crește, echilibrul, controlul, impacturile, performanța actuatoarelor și robustețea mecanică devin mult mai dificile”, a spus Hong.

Robotul a căzut după ce a lovit bariera căptușită de după linia de sosire, a căzut pe jos și s-a stricat.

The robot set a world record in the 100-meter sprint – 8.86 seconds.



At the World Humanoid Robot Games, the Chinese robot Tiangong set a new record in the 100-meter race.



In the semi-final, it completed the distance in 8.86 seconds, improving its previous result (9.39 seconds). pic.twitter.com/Upg2tNVQHl — ???????? ????? (@SprinterPress) August 26, 2026

Hong a subliniat că acest record duce la întrebări mai semnificative și mai dificile: dacă roboții se pot mișca și opri în siguranță, pot recunoaște obstacole neașteptate, se pot recupera după greșeli și pot continua să lucreze, capacitățile care, în cele din urmă, îi fac mai utili.

Jocurile de la Beijing includ peste 1.300 de competiții care implică peste 2.000 de roboți în 51 de probe, precum alergare, săritură în lungime și tenis de masă, precum și dans.

Spre deosebire de Jocurile Olimpice tradiționale, roboții concurează și în echipe în scenarii din lumea reală, inclusiv în sarcini casnice, servicii hoteliere și intervenții în situații de urgență.

„Roboții «menajeră» și «îngrijitor» sunt încă în faza pilot și de validare”, a declarat luni ziarul oficial chinez Cotidianul Poporului, dar „provocările sunt tocmai punctul central al dezvoltării. Industria roboticii din China evoluează către o calitate și o inovație superioare”.