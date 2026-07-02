Un nou model AI ieftin din China ajunge din urmă OpenAI și Anthropic și provoacă agitație în Silicon Valley

GLM-5.2 a stârnit entuziasm în Silicon Valley cu capacitățile sale de codare și agenți / FOTO: Getty Images

De când DeepSeek a șocat piețele la începutul anului trecut cu modelul său de inteligență artificială ieftin, dar puternic, consumatorii globali s-au confruntat cu o alegere: oferte chinezești cu prețuri mai mici și capacități mai reduse sau OpenAI sau Anthropic, care au investit miliarde în dezvoltare.

Un model numit GLM-5.2, lansat luna trecută de startup-ul Z.ai, cu sediul la Beijing, ar putea în sfârșit să elimine acest decalaj în ceea ce privește interesul occidental, scrie Reuters.

GLM-5.2 a stârnit entuziasm în Silicon Valley cu capacitățile sale de codare și agenți, sau capacitatea de a executa sarcini complexe cu solicitări minime, care aproape rivalizează cu ofertele principale din SUA la o fracțiune din cost, în ceea ce unii experți numesc un „mini moment DeepSeek”.

A urcat rapid în topurile de utilizare pe platforme terțe de dezvoltare a inteligenței artificiale, cum ar fi OpenRouter, unde acum se clasează deasupra modelelor Anthropic, în timp ce directori de la CEO-ul platformei de date cloud Snowflake, Sridhar Ramaswamy, până la capitalistul de risc Marc Andreessen, i-au lăudat capacitățile.

„Avem acum un model chinezesc cu ponderi deschise care este la fel de bun ca modelele disponibile în prezent de la OpenAI și Anthropic”, a declarat David Sacks, fostul țar al inteligenței artificiale al președintelui american Donald Trump, săptămâna trecută, înainte ca Washingtonul să ridice marți restricțiile impuse modelelor Fable și Mythos de la Anthropic.

Aceste capabilități au plasat modelul GLM-5.2 de la Z.ai în centrul unei dezbateri tot mai ample dacă China ajunge în sfârșit din urmă SUA în cursa inteligenței artificiale, în timp ce directorii de tehnologie avertizează că reglementarea imprevizibilă a industriei de către Washington riscă să împiedice poziția sa de lider în tehnologia de frontieră.

„Este doar cu puțin sub Opus 4.8 (de la Anthropic) și chiar acolo sus cu GPT 5.5 (de la OpenAI)”, a spus Sacks despre GLM-5.2 în podcastul All-In, adăugând că „nu ne putem permite să facem lucruri care încetinesc companiile noastre”.

Restricțiile impuse de Anthropic și lansarea publică întârziată a celui mai recent model GPT-5.6 al OpenAI au alimentat cererea globală pentru modelul chinezesc, au declarat unii experți.

„Comunitatea internațională a dezvoltatorilor este din ce în ce mai conștientă de faptul că a te baza exclusiv pe modele API proprietare, bazate pe SUA, prezintă un risc semnificativ”, a declarat Brian Tse, fondator și CEO al Concordia AI, o companie de consultanță cu sediul la Beijing, axată pe siguranța AI.

Recepția globală pozitivă a GLM-5.2 sugerează, de asemenea, un interes sporit pentru dezvoltarea open-source mai ieftină, deoarece companiile sunt afectate de costurile în creștere și adesea imprevizibile ale utilizării AI pentru finalizarea sarcinilor, deoarece instrumentele AI agentice cu sursă închisă consumă mai multe token-uri, unitățile utilizate pentru a măsura utilizarea AI.

GLM-5.2 ocupă în prezent locul cinci în clasamentul de inteligență al modelelor de limbaj mare (LLM) al Artificial Analysis, care clasifică performanța într-o serie de repere concepute pentru a măsura capacitatea generală, inclusiv abilitățile de raționament și codare.

Și se află pe locul al doilea în clasamentul Code Arena pentru codare front-end, care măsoară cât de bine generează modelele site-uri web și aplicații front-end, funcționând la aproximativ o șesime din costul modelelor americane închise, precum Claude și seria GPT.

Z.ai nu a dezvăluit cât a cheltuit pentru a dezvolta GLM-5.2.

Într-un răspuns adresat lui Elon Musk pe X luna trecută, fondatorul Z.ai, Tang Jie, a declarat că startup-ul chinez ar putea produce un model la egalitate cu Fable de la Anthropic înainte de primul trimestru al anului viitor.

„Schimbarea pe care o aduce GLM-5.2 este că modelul open-source a devenit un produs plug-and-play, gata de utilizare”, a declarat Tiezhen Wang, fost lider APAC la Hugging Face, un startup care servește drept hub pentru dezvoltatorii care se adaptează la modele open-source.