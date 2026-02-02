Un robot umanoid s-a prăbușit pe scenă, în timpul unei prezentări. Directorul companiei spune că „face parte din proces”

1 minut de citit Publicat la 12:32 02 Feb 2026 Modificat la 12:33 02 Feb 2026

Robotul, numit IRON, a fost dezvoltat de compania chineză XPeng Motors/ Sursă foto: Profimedia Images

Un robot umanoid îmbrăcat într-un costum negru s-a prăbușit pe scenă, cu fața în jos, în timpul unei prezentări publice. Directorul general al companiei spune că totul face parte din „procesul de învățare a mersului”, potrivit Business Insider.

Robotul, numit IRON, a fost dezvoltat de compania chineză XPeng Motors și a avut prima sa apariție publică, sâmbătă, într-un centru comercial din sudul Chinei.

În videoclipurile care circulă în mediul online, robotul poate fi văzut în timp ce mergea ca un om, înainte de a se întoarce cu fața spre mulțime. Pe măsură ce și-a ridicat brațul, robotul părea să-și piardă echilibrul, iar ulterior, s-a împiedicat și a căzut cu fața la pământ.

We can finally confirm XPeng Iron is an actual humanoid robot, not a human.



One thing worth thinking about for everyone is: how can we prevent bipedal humanoids from accidentally falling? https://t.co/n5e7Q7PJl9 pic.twitter.com/ADlLoEiYoH — Tuo Liu (@Robo_Tuo) January 31, 2026

În urma incidentului, participanții au reacționat și au râs de întregul moment.

Gazda evenimentului a încercat să liniștească mulțimea, spunând că roboții, ca și oamenii, trebuie să „depășească eșecurile pe drumul către un viitor mai bun“."

Ulterior, CEO-ul companiei reacționat pe X și a descris incidentul ca fiind o greșeală firească, susținând că „e ca atunci când copiii învață să meargă pe bicicletă”.

„După ce au căzut, se stabilesc, iar următorul pas este să înceapă să alerge și să continue să alerge“, a scris el.

Potrivit presei chineze, robotul a atras critici și în mediul online, din cauza mersului său neobișnuit, asemănător celui de pe podiumul de modă.