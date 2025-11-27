Un vehicul zburător personal, care poate fi pilotat fără licență, a fost lansat pe piață: Cât costă și cum arată LEO Solo JetBike

1 minut de citit Publicat la 23:30 27 Noi 2025 Modificat la 23:30 27 Noi 2025

LEO Solo JetBike este o aeronavă electrică pe care o poți pilota fără licență. Sursa foto: Hepta/ LEO Flight Corp

LEO Flight Corp tocmai a deschis precomenzile pentru LEO Solo, prezentat ca un eVTOL personal, o aeronavă electrică cu un singur loc, pe care o poți pilota fără licență.

LEO Solo JetBike este propulsată de 48 de ventilatoare electrice fără elice, câte 12 în fiecare colț. Mașinăria electrică este proiectată exclusiv pentru plăcere, nu ca mijloc de navetă, de exemplu.

Promite până la 15 minute de zbor cu o încărcare completă, cu o viteză maximă limitată electronic la 97 km/h și o altitudine limitată electronic la 14,5 metri. Utilizează o baterie solid-state care poate fi încărcată acasă.

Producătorul american LEO Flight a deschis lista de comenzi cu un avans complet rambursabil de 999 USD / 865 euro pentru a rezerva cea mai nouă formă de zbor personal: LEO Solo.

Compania nu a anunțat când vor începe livrările, dar afirmă că țintește un preț de bază de 99.900 USD / 86.286 euro.

Compania a prezentat un prototip cu toate ventilatoarele expuse. Însă randările care arată versiunea de retail prezintă panouri elegante de caroserie în jurul unui scaun central sport tip „bucket”.

Bateria solid-state este aleasă deoarece oferă mai multă energie raportată la greutate decât celulele grele folosite în mașinile electrice, se încarcă rapid, prezintă un risc redus de incendiu și are o durată de viață mai mare.

LEO Flight a fost fondată de inginerul specializat în propulsie cu jet Pete Bitar și de fostul designer auto Mazda, Carlos Salaff.

Compania dorește, în viitor, să dezvolte și o mașină zburătoare de 402 km/h numită LEO Coupe.