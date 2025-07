„Velvet Sundown”, o trupă cu melodii virale, se dovedește a fi, de fapt, produsă de Inteligența Artificială

„Velvet Sundown”, o formație care a strâns peste 1,4 milioane de ascultări, s-a dovedit a fi AI. Foto: GettyImages

Au cucerit Spotify-ul, dar n-au urcat pe nicio scenă. „Velvet Sundown”, o formație care a strâns peste 1,4 milioane de ascultări s-a dovedit a fi … AI, adică generată complet de inteligență artificială.

Trupa are deja trei albume. Muzica și imaginile promo au fost create cu ajutorul unor platforme AI precum Suno, potrivit The Guardian.

Odată cu popularitatea trupei au început să apară întrebări legate de membri ei. În cele din urmă - a venit un mesaj din partea unui reprezentant al trupei care a admis că este un citez ”experiment artistic digital”.

În cele din urmă, cărțile au fost date pe față iar pe conturile de social media ale trupei a fost confirmată bănuială - trupa nu există în realitate, este o creație cu ajutorul AI-ului. Sau cum au scris ei pe rețele de socializare „Not quite human. Not quite machine” - ”nu sunt oameni, nu sunt nici doar cod – sunt undeva între”.

Dezvăluirea a stârnit o nouă dezbatere în industria muzicală: ar trebui platformele de streaming să eticheteze clar conținutul generat de AI? În prezent, nu există obligații legale în acest sens, iar utilizatorii nu au nicio garanție că ascultă o voce umană – sau una sintetizată.