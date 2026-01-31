WhatsApp a lansat discret funcţia „Lockdown”. Ce este şi la ce foloseşte

Publicat la 08:00 31 Ian 2026

Funcţia este destinată în special utilizatorilor cu risc crescut, precum jurnaliștii, activiștii sau persoanele publice. Foto: Hepta

WhatsApp a lansat, fără un anunț oficial amplu, o nouă funcție de securitate numită „Strict Account Settings”, cunoscută neoficial drept WhatsApp Lockdown. Opțiunea adaugă un nivel suplimentar de protecție împotriva atacurilor cibernetice și este destinată în special utilizatorilor cu risc crescut, precum jurnaliștii, activiștii sau persoanele publice, scrie The Verge.

Odată activată, funcția blochează automat atașamentele și fișierele media primite de la persoane necunoscute și oprește apelurile provenite de la contacte care nu se află în agendă.

Ce se schimbă când activezi „Strict Account Settings”

Activarea acestui mod de securitate restricționează mai multe funcții ale aplicației:

previzualizările linkurilor sunt dezactivate;

doar anumite persoane te pot adăuga în grupuri;

utilizatorii care nu sunt în lista de contacte nu mai pot vedea fotografia de profil, descrierea („About”) sau statusul online.

WhatsApp avertizează că această opțiune nu este destinată tuturor utilizatorilor. „Ar trebui activată doar dacă există suspiciunea că ai putea fi ținta unui atac cibernetic sofisticat. Majoritatea oamenilor nu se confruntă cu astfel de riscuri”, precizează compania.

De ce introduce WhatsApp această funcție acum

WhatsApp folosește de ani buni criptare end-to-end, însă măsurile de securitate au fost consolidate după ce aplicația a fost vizată de atacuri cu spyware, inclusiv celebrul Pegasus, dezvoltat de compania israeliană NSO Group. Acest software permitea accesarea telefonului victimei chiar și printr-un simplu apel.

Meta, compania-mamă a WhatsApp, a dat în judecată NSO Group și a obținut despăgubiri de peste 167 de milioane de dolari. Anul trecut, WhatsApp a anunțat și destructurarea unei alte campanii de spionaj care viza jurnaliști și membri ai societății civile.

WhatsApp și controversele legate de confidențialitate

În prezent, Meta se confruntă cu un proces în care se susține că WhatsApp ar putea avea acces la conversațiile private ale utilizatorilor. Compania neagă ferm aceste acuzații. Andy Stone, directorul de comunicare al Meta, a declarat pentru Bloomberg că procesul este „o ficțiune fără bază”, subliniind că WhatsApp folosește protocolul Signal pentru criptare.

Când și cum poți activa funcția

„Strict Account Settings” va fi disponibilă treptat, în următoarele săptămâni. Opțiunea poate fi activată din: Settings → Privacy → Advanced → Strict Account Settings.

Funcția poate fi pornită doar de pe dispozitivul principal, nu și din versiunea web a aplicației.