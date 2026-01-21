Yuval Harari spune că adevăratul orizont al AI este de 200 de ani, dar ce îl sperie cel mai mult e că oamenii nu sunt îngrijorați

Yuval Noah Harari, istoricul și autorul volumului „Sapiens: Scurtă istorie a omenirii”. Sursa foto: Hepta

Yuval Noah Harari a avertizat că lumea evaluează greșit scara de timp a inteligenței artificiale, iar adevăratul pericol nu constă în cât de repede avansează tehnologia, ci în cât de superficial este tratată.

Vorbind marți la Forumul Economic Mondial de la Davos, istoricul și autorul volumului „Sapiens: Scurtă istorie a omenirii” a spus că atunci când se gândește la impactul pe termen lung al AI, nu are în vedere ani sau nici măcar decenii, potrivit Business Insider.

„Multe dintre discuțiile de aici, de la Davos, când spun „pe termen lung”, se referă la doi ani”, a declarat Harari. „Când spun eu „pe termen lung”, mă gândesc la 200 de ani.”

„Nu avem nicio idee ce valuri au fost create, chiar și de AI-urile care au fost lansate acum un an sau doi”

Harari a comparat momentul actual al dezvoltării inteligenței artificiale cu primele etape ale Revoluției Industriale, afirmând că omenirea tinde să înțeleagă greșit tehnologiile transformatoare pe măsură ce acestea se dezvoltă.

Cele mai profunde consecințe ale industrializării au avut nevoie de generații întregi pentru a se manifesta pe deplin, a spus el — adesea prin convulsii sociale, politice și geopolitice pe care nimeni nu le-ar fi putut anticipa.

„Poți testa accidentele”, a spus el. „Dar nu poți testa într-un laborator implicațiile geopolitice sau culturale ale motorului cu abur. La fel stau lucrurile și cu AI.”

Harari a avertizat că, chiar dacă dezvoltarea inteligenței artificiale s-ar opri astăzi, efectele sale pe termen lung ar rămâne imposibil de înțeles.

„Piatra a fost aruncată în apă, dar abia a atins suprafața”, a spus el. „Nu avem nicio idee ce valuri au fost create, chiar și de AI-urile care au fost lansate acum un an sau doi.”

„Creăm cea mai puternică tehnologie din istoria umană”

Harari se alătură unui număr mare de cercetători de top în AI și lideri din tehnologie care și-au exprimat îngrijorarea cu privire la riscurile inteligenței artificiale, de la valuri de pierderi de locuri de muncă până la dispariția omenirii.

Totuși, ceea ce îl îngrijorează cel mai mult, a spus Harari, nu este doar incertitudinea — ci complacerea. El a afirmat că mulți dintre cei mai puternici factori de decizie care modelează AI sunt concentrați pe stimulente pe termen scurt, nu pe consecințele pe termen lung.

„În principal sunt îngrijorat de lipsa de îngrijorare față de faptul că creăm cea mai puternică tehnologie din istoria umană”, a spus el.

„Oameni foarte inteligenți și foarte puternici sunt preocupați de ce vor spune investitorii lor în următorul raport trimestrial”, a adăugat Harari. „Ei gândesc în termeni de câteva luni, sau un an ori doi.”

Consecințele sociale ale inteligenței artificiale, a spus el, se vor desfășura mult dincolo de acest orizont — indiferent dacă lumea este pregătită sau nu.