HOROSCOP 13 NOIEMBRIE. Racii primesc vești proaste, Săgetătorii mai trebuie să aștepte pentru a vedea rezultate

HOROSCOP 13 NOIEMBRIE. Berbec. Te tot întorci cu gândul într-o perioadă de demult, care a devenit o obsesie pentru tine, dar chiar nu ai de ce să-ţi faci atâtea griji. Problema respectivă e demult uitată, ba poate chiar demult rezolvată şi nu mai are rost să tot zgândăreşti prin amintiri. E un capitol închis, ai face şi tu bine să-l laşi acolo unde este, pentru că nu mai are nici un rol în viaţa ta de acum. Ţi-ai învăţat lecţia din acele timpuri, ţi-ai asumat eventualele vechi responsabilităţi de atunci, deci treci mai departe cu inima liberă că ce a fost mai greu, gata, s-a dus, e de domeniul trecutului! Eşti pe teren sigur care chiar nu mai are nicio legătură cu cele întâmplate anterior!

HOROSCOP 13 NOIEMBRIE. Taur. Dacă pleci la drum, toate se vor aranja perfect, ca după un program foarte bine stabilit. Nici vorbă de întârzieri, de blocaje, de schimbări de ritm, ci totul va merge ca uns! Fii şi tu un exemplu de punctualitate, pentru că azi e nevoie de o sincronizare perfectă a tuturor resurselor, respectând întocmai criteriile legate de timp. Ajungi la ora stabilită, pleci la fix, nu te abaţi de la programul impus de alţii şi ai să vezi că timpul se dilată şi îţi ajunge pentru tot ce ţi-ai propus. Ba chiar atunci când spuneai că nu-ţi mai ajunge timpul pentru cine ştie ce activitate, dacă te vei adapta perfect acestui ritm, vei descoperi la final că ai rămas şi cu un răgaz binemeritat ca să-l foloseşti după cum îţi place. Se ştie că tu ai o relaţie specială cu timpul, dar azi parcă eşti ceas elveţian!

HOROSCOP 13 NOIEMBRIE. Gemeni. Nimeni nu te întrece când vine vorba de colaborare, pentru că tu sari în ajutorul cuiva chiar şi fără să ţi-o ceară în mod intenţionat. Dai dovadă de o capacitate imensă de dăruire pentru binele altuia, pentru că ştii că faci parte dintr-un tandem, dintr-un angrenaj de suflete în care a venit rândul ca şi tu să fii cel care preia rolul de motor principal de energie în beneficiul celuilalt. Cândva, partenerul tău a fost cel care dăruia şi tu primeai cu încredere ce avea el de oferit, dar acum a venit vremea să se întoarcă roata. Dai fără să aştepţi nimic în schimb, convins că aceasta e şansa ta de a te revanşa pentru tot ce ţi s-a dăruit până acum. Asta da colaborare!

HOROSCOP 13 NOIEMBRIE. Rac. Veştile care sosesc de departe te pun pe gânduri şi te supără, pentru că ar fi nevoie de o intervenţie din partea ta acolo, la faţa locului. Ca să te poţi prezenta personal, ar trebui să laşi alte treburi deoparte şi să pleci la drum, or nu eşti în cea mai bună stare pentru asta. E greu să rezolvi problema prin telefon, deci, dacă altfel nu se poate, urcă-te în maşină şi du-te acolo unde e nevoie urgentă de tine. Chiar dacă ţi-ai stricat astfel programul normal al zilei, măcar vei fi mulţumit că ai reuşit să înţelegi situaţia direct din miezul acţiunii, şi nu din povestiri.

HOROSCOP 13 NOIEMBRIE. Leu. Iubirea e un schimb continuu de daruri, deci nu te mulţumi numai cu a savura tot ce are partenerul să-ţi ofere cu prisosinţă. Sigur că e minunat să te laşi răsfăţat în gesturi de tandreţe şi de bunătate, dar nu uita cât de important e să şi dai la fel de mult înapoi. Fii un tovarăş cu drepturi şi obligaţii egale în relaţia pe care o dezvolţi, schimbând permanent cu celălalt sfaturi, idei, emoţii, energii pozitive. Nu sta cu mâinile în sân cufundat în marea iubire a celuilalt şi vino şi tu în completarea lui şi ai să vezi ce minunat evoluează iubirea voastră când vâsliţi în acelaşi sens, în acelaşi ritm, investind aceleaşi resurse de iubire. Dai şi primeşti şi o faci cu bucurie!

HOROSCOP 13 NOIEMBRIE. Fecioara. Nu ajunge doar să faci declaraţii de dragoste pompoase, din vorbe meşteşugite, ci să demonstrezi celui drag ce simţi pentru el. Este momentul ideal pentru a sta de vorbă faţă în faţă ca doi oameni maturi pregătiţi să-şi prezinte intenţiile pe termen lung. Acum va ieşi la iveală superficialitatea, atracţia spre distracţie, pentru că dacă iubirea ta a fost doar o joacă, fii pregătit să-ţi iei rămas bun de la cel de lângă tine. El vrea ceva mult mai profund între voi de acum înainte şi ţi-o cere într-un mod ultimativ: ori – ori?

