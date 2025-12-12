Un nou eșec în instanță pentru Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale rămâne sub control judiciar

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General. Foto: Agerpres

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile în dosarul în care este judecat pentru propagandă legionară, a decis, vineri, Judecătoria Sectorului 1, relatează Agerpres. Este al doilea eșec în instanță înregistrat de fostul candidat la prezidențială, după ce tot un judecător a respins excepțiile prin care acesta a cerut, prin avocați, retrimiterea dosarului la Parchet, ceea ce înseamnă că procesul poate începe.

„Constată legalitatea și temeinicia măsurii controlului judiciar luată față de inculpatul Georgescu Călin prin ordonanța nr. 2226/221/P/2023/d1 din 26 februarie 2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, astfel cum a fost modificată ulterior.

Menține măsura preventivă a controlului judiciar față de inculpatul Georgescu Călin, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 zile. În temeiul art. 242 C.proc. pen. respinge, ca neîntemeiată, cererea de revocare a măsurii preventive. Cu drept de contestație în termen de 48 ore de la comunicare”, se arată în decizia instanței, care nu este însă definitivă.

În urmă cu trei zile, același judecător care a prelungit controlul judiciar, Alexandru Bărbulescu, a dispus începerea judecării pe fond.

Acuzațiile procurorilor

Călin Georgescu și-a susținut în continuare nevinovăția.

„Ca orice cetăţean al României care se confruntă cu un abuz evident, nu am şi nu voi avea decât o singură apărare - legea. Nădăjduiesc că se va face nu doar aplicarea ei, ci un act de justiţie”, a declarat Georgescu la ieşirea din sediul instanţei.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război, precum și de promovarea în public a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

Anchetatorii notează în rechizitoriu că, în perioada 16 iunie 2020 - 16 mai 2025, în repetate rânduri (16 iunie 2020, luna septembrie 2020, 2 octombrie 2021, 1 septembrie 2024 și 16 mai 2025), Călin Georgescu a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepții și doctrine fasciste, legionare și xenofobe.

„În mod concret, s-a reținut că inculpatul a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declarații ori postări în mediul online, consecvența sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepție cu privire la încadrarea istorică a Mișcării Legionare într-o încercare de normalizare și revitalizare a legionarismului și a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmații cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moța”, susțin procurorii.