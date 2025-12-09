Procesul lui Călin Georgescu pentru propagandă legionară începe la Judecătoria Sector 1. Instanța i-a respins toate cererile

Procesul lui Călin Georgescu pentru propagandă legionară începe la Judecătoria Sector 1. Foto: Getty Images

Procesul în care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară va începe la Judecătoria Sectorului 1, după ce instanța a respins excepțiile prin care acesta a cerut, prin avocați, retrimiterea dosarului la Parchet.

Excepțiile au fost respinse ca neîntemeiate.

Instanța Sectorului 1 Bucureşti a constatat prin decizia de marți că este competentă din punct de vedere material şi teritorial să judece dosarul.

Judecătorii au mai constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul transmis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Marți dimineață, Călin Georgescu a sosit, ca deobicei flancat de bodyguarzi, la Judecătoria Sectorului 1. Acolo, avocații lui au ridicat mai multe excepţii prin care au cerut retrimiterea dosarului la Parchet.

Fostul candidat la prezidenţiale a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi de promovarea, în public, a ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).