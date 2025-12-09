Călin Georgescu a fost întrebat de scorul obținut de Anca Alexandrescu la alegerile din București. Cum a reacționat

Există o ruptură în mișcarea suveranistă din România, iar relația dintre Anca Alexandrescu și Călin Georgescu s-a degradat. Foto: Profimedia Images

După ce și-a îndemnat susținătorii să boicoteze alegerile din București, Călin Georgescu a refuzat și să comenteze rezultatul obținut de Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR la scrutinul din Capitală, relatează Agerpres. Atât Alexandrescu, cât și George Simion, cel pe care fostul candidat la prezidențiale îl numea odată „protejatul meu mai tânăr”, au denunțat boicotul lui Georgescu, spunând că „alegerile se câștigă la vot, nu în fața calculatoarelor”.

După ce și-a anunțat retragerea din politică, ca apoi să se răzgândească, Călin Georgescu a evitat interviurile, preferând să se adreseze direct susținătorilor săi pe rețelele sociale sau la mitinguri organizate de el, cum a fost cel de la Alba-Iulia. Singurele momente în care fostul candidat la prezidențiale stă față în față cu jurnaliștii este când se prezintă în instanță sau la secția de poliție.

Marți dimineață, acesta a sosit, ca deobicei flancat de bodyguarzi, la Judecătoria Sectorului 1, în dosarul în care fostul candidat la prezidenţiale este judecat pentru propagandă legionară.

„Ca orice cetăţean al României care se confruntă cu un abuz evident, nu am şi nu voi avea decât o singură apărare - legea. Nădăjduiesc că se va face nu doar aplicarea ei, ci un act de justiţie”, a declarat Georgescu la ieşirea din sediul instanţei.

Întrebat despre rezultat obținut de Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Municipiului București, Călin Georgescu a refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor. A devenit evident de mai multe luni că există o ruptură în mișcarea suveranistă din România, iar relația dintre Anca Alexandrescu și Călin Georgescu s-a degradat.

Georgescu, așteptat la instanță de zeci de susținători

Ca de fiecare dată, Georgescu a fost aşteptat de câteva zeci de susţinători la instanță, care au scandat „Călin Georgescu este președinte” și „Justiție, nu corupție”.

De la tribunal, fostul candidat la prezidențiale a plecat la secția de Poliție din Buftea, unde trebuie să dea cu subsemnatul pentru că se află sub control judiciar.

Acolo a avut loc și un incident în care a fost implicat „stegarul dac”, Cezar Avramuță. Acesta a făcut scandal în fața secției și s-a certat cu polițiștii, care i-au amintit că are interdicție de a se prezenta la astfel de manifestări. Pentru că a devenit recalcitrant, bărbatul a fost legitimat și condus la Poliția Corbeanca.

Acuzațiile procurorilor

Călin Georgescu ar putea scăpa astăzi de vizitele la poliție. Instanța trebuie să decidă dacă îi prelungeşte măsura controlului judiciar cu încă 60 de zile.

Tot marţi, un magistrat de cameră preliminară ar putea pronunţa o decizie cu privire la mai multe excepţii ridicate de avocaţii lui Georgescu, prin care se solicită retrimiterea dosarului la Parchet.

Fostul candidat la prezidenţiale a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi de promovarea, în public, a ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).