Începe procesul în care Călin Georgescu e judecat pentru propagandă legionară

Călin Georgescu ajunge marți în faţa magistraţilor, pentru primul termen în dosarul în care e trimis în judecată pentru propagandă legionară. De altfel, acesta este şi dosarul în care a fost pus sub control judiciar încă din luna februarie.

În acest dosar, Georgescu a fost acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată.

Călin Georgescu se află sub control judiciar din 26 februarie, având mai multe interdicţii, printre care să părăsească ţara fără încuviinţarea autorităţilor judiciare şi nu are voie să posteze pe reţelele de socializare conţinut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.

Călin Georgescu este acuzat că ar fi săvârșit aceste fapte pe parcursul mai multor ani, începând cu iunie 2020. Printre exemplele date de procuror în rechizitoriu se numără și salutul legionar făcut în public de fostul candidat la prezidențiale. De asemenea, procurorul spune că acesta l-ar fi imitat pe mareșalul Ion Antonescu „aproape până la identitate”

Promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unei infracţiuni contra păcii şi omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propagandă, săvârşită prin orice mijloace, în public, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Magistrații trebuie să se pronunțe pe validitatea rechizitoriului.

Pe numele lui Călin Georgescu mai sunt deschise și alte anchete la Parchetul General.

Potrivit surselor antena 3 CNN Georgescu va cere întoarcerea dosarului la Parchet pe motiv ca probele procurorilor nu sunt solide.

Recent, a fost trimis în judecată și pentru complicitate la acțiuni împotriva ordinii constituționale după ce, spun procurorii, plănuia o acțiune de destabilizare în Capitală, împreună cu Horațiu Potra și mercenarii lui.

După mai bine de jumătate de an, șeful mercenarilor a fost prins și ar putea fi extrădat din Dubai pentru a fi judecat alături de Georgescu.