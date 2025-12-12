Sociolog, despre criza din justiție: „Nu e vorba despre o justiție mai bună, ci de interese ale unor grupări pentru a deține puterea”

În documentarul „Justiţie capturată”, mai mulți magistrați au făcut dezvăluiri despre nereguli din justiție. Foto: Getty Images

Sociologul Vladimir Ionaș a declarat, la Antena 3 CNN, că disputa din sistemul de justiție trebuie rezolvată intern, prin negocieri între ambele tabere, care ulterior să ducă la adoptarea unor măsuri efective care să garanteze o bună funcționare. Ceea ce nu ar trebui să se întâmple este o intervenție din partea politicului. Astfel, a atras atenția Vladimir Ionaș, că discuția de la Palatul Cotroceni, anunțată de Nicușor Dan, va fi benefică doar dacă vor sta la masă ambele tabere. Însă, pe fond, crede sociologul, problema sistemului de justiție este că nu urmărește interesul societății, ci al unor grupări care vor să dețină puterea în acest sector extrem de important.

„Până la urmă, cred că e o problemă care ține de sistemul de justiție și ei ar trebui să-și rezolve această problemă. Ar trebui să încerce să aibă o negociere internă, discuții, dezbateri tocmai pentru a ajunge la o propunere publică care să reprezinte soluția sau viziunea lor ideală despre modul în care ar trebui să funcționeze aceste instituții din justiție”, a spus Vladimir Ionaș.

Sociologul a amintit că, timp de ani de zile, principala preocupare în societatea românească a fost eliminarea oricărei ingerințe politice în actul de justiție. „Acum ne schimbăm total și vrem ca politicul, prin Guvern și prin președinte, să rezolve problemele din justiție. Nu cred că este o soluție, nu cred că așa se pot rezolva aceste probleme”, a spus Ionaș.

Vladimir Ionaș consideră că cele două tabere ar trebui să poarte discuții, să ajungă la un consens asupra unor măsuri care să asigure buna funcționare a justiției, iar ulterior acestea să devină legi.

„Până la urmă, sunt două puncte de vedere diferite despre modul în care ar trebui să funcționeze justiția și cei din Justiție ar trebui să ajungă la un consens sau la o soluție care să reprezinte viziunea unei majorități pe care să o propună Ministerului Justiției, ca ulterior să fie transformată în lege, în legi. Să-și modifice Codul de Procedură Penală, Codul Penal și așa mai departe, astfel încât să se ajungă la o formă cât mai bună a modului în care funcționează sistemul de justiție”, a spus sociologul.

Totuși, Ionaș e de părere că fondul problemei este că magistrații nu sunt interesați să obțină o justiție mai bună pentru cetățeni. „Problema, din punctul meu de vedere, de fond, este că nu este despre o justiție mai bună, mai pentru societate și pentru cetățeni, ci e pur și simplu vorba de interese ale unor grupări din justiție, pentru a avea puterea și a deține puterea în acest domeniu extrem de important”, a spus el.

Întrebat dacă discuția de la Palatul Cotroceni la care i-a chemat pe magistrați președintele Nicușor Dan poate rezolva acest conflict, sociologul a răspuns: „Depinde cineva face parte din acel grup de lucru. Dacă grupul de lucru va fi făcut eminamente cu cei care au semnat, de exemplu, acel acea scrisoare de protest care opun modului în care funcționează acum justiția, iar cealaltă tabără nu este invitată să-și exprime punctele de vedere, atunci e clar că există o poziționare de o parte și alege o tabără”.

Ionaș a apreciat că magistrații sunt uniți doar atunci când vine vorba despre propriile privilegii.

„Problema de fond, din punctul meu de vedere, când vine vorba de justiție, este că aceștia nu se uită cu destulă importanță sau interes către societate. Până la urmă, dacă ne uităm, poate să fie zece tabere în justiție, sunt extrem de uniți și de solidari când vine vorba de un singur lucru, de pensiile speciale”, a conchis sociologul.

Curtea Constituţională a Românei (CCR) a amânat până pe 28 decembrie, ultima duminică din acest an, decizia privind legea care taie pensiile magistraților. Potrivit surselor Antena 3 CNN, patru magistrați au cerut amânarea pe motiv că ar avea nevoie de „mai multe informații”. Toți patru sunt dintre magistrații numiți la propunerea PSD. Este vorba de Bogdan Licu, Cristian Deliorga, Gheorghe Stan și Mihai Busuioc.