HOROSCOP pentru săptămâna 2 - 7 septembrie 2019, cu Mariana Cojocaru. Taurii trebuie să fie atenți la sănătate, Leii trebuie să iasă din labirint

HOROSCOP. Cunoscutul astrolog Mariana Cojocaru a prezentat previziunile astrale pentru prima săptămână din septembrie.

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Soarele din Fecioară este în rezonanță cu Venus conjunct cu Marte. Din păcate face cuadratură cu planetele din zodii duble (Luna Albă în Fecioară, Jupiter din Săgetător, Neptun Retrograd si Lilith din Pești). Cum Kiron este Retrograd în Constelația Voastră, aspectele generale sunt nefaste. Pentru a găsi calea corectă din această situație e important să vă studiez astrograma personală a lecțiilor de viață.

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP. Soarele este într-o zodie de pământ ca a voastră. Vă atenționez că aspectele sunt nefaste, deci citiți ce am scris și la Berbec. Venus, patroana voastră astrală face aspect de conjuncție cu cealaltă patroană astrală, Luna din Fecioară, chiar la început de săptămâna. Atenție la sănătate și carieră! De ce? Pentru că pot observa cauza bolilor pe astrograma voastră karmică, ca să vă indic remediile și vindecarea.

HOROSCOP GEMENI

HOROSCOP. Luna Albă este la început de săptămână în zodia soră. Cum face aspect de conjuncție cu Soarele din Fecioară(vedeți aspectele la Berbec și Taur), vă spun că la voi relațiile sunt virusate, în special cele de iubire, chiar dacă le considerați compatibile. Afectează relațiile tuturor zodiilor, iar cei care se căsătoresc acum sau concep/nasc copii vor suferi pe viitor. Afectează Săgetătorii, Fecioarele, Peștii, ș.a.

HOROSCOP RAC

HOROSCOP. Astrograma voastră karmică vă dă măsura viitorului. Este un an delicat, din toate punctele de vedere, iar lumina v-o pot aprinde analizând horoscopul personal. Acesta general este cu aspecte foarte grave(Vezi Berbec, Taur, Gemeni). Citez un Rac faimos din Romania-George Papagheorghe(Jorge), cu ce-l face acum pe EL fericit: “You Cant*t buy happiness, but you can buy Holidays”-zice de Vacanță.

HOROSCOP LEU

HOROSCOP. Cum Karma este în Rac, cițiți ce am scris la celelate zodii și veți analiza ce înseamnă prezența Soarelui în Fecioară. Pentru a înțelege perioada karmică delicată și pentru domniile voastre și durata scurtă a unei iubiri, să țineți cont de cuadratura pe care Soarele vostru natal o face cu Uranus din Taur. Sunteți încorsetați și trebuie să știți cum ieșiți din acest labirint(harta natală), sfătuindu-vă!

