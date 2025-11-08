2 minute de citit Publicat la 07:00 08 Noi 2025 Modificat la 07:00 08 Noi 2025

Horoscop pentru weekendul 8-9 noiembrie 2025: Energie retrogradă și claritate interioară. Sursa foto: Getty Images

Horoscopul pentru weekendul 8-9 noiembrie 2025 aduce o atmosferă intensă, dominată de introspecție, emoții puternice și nevoia de echilibru. Mercur intră în mișcare retrogradă pe 9 noiembrie, influențând semnele de foc și aer (Berbec, Leu, Săgetător, Gemeni, Balanță, Vărsător). Este un weekend ideal pentru revizuiri, reflecție și reconectare emoțională, nu pentru decizii bruște sau investiții riscante.

Berbec (21 martie – 19 aprilie)

În acest weekend, Berbecii trebuie să-și gestioneze energia cu atenție. Poți simți dorința de a acționa impulsiv, dar astrele te sfătuiesc să analizezi bine fiecare pas. Relațiile de familie îți aduc liniște și sprijin. Pe plan financiar, evită cheltuielile nejustificate.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

Taurii simt nevoia de stabilitate și siguranță. Este momentul perfect să-ți pui ordine în gânduri și să te reconectezi cu tine însuți. O conversație sinceră cu cineva drag poate aduce claritate. În dragoste, se anunță o surpriză plăcută.

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Mercur, guvernatorul tău, intră retrograd pe 9 noiembrie, aducând confuzie în comunicare. Ai grijă la mesajele trimise și la promisiunile făcute. Concentrează-te pe activități creative și evită discuțiile tensionate.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

Weekendul te invită la relaxare și introspecție. Racii simt nevoia de liniște, de odihnă și de timp petrecut în familie. Evită să te implici în conflicte minore – pacea interioară este prioritatea ta acum.

Leu (23 iulie – 22 august)

Ești în centrul atenției, însă Mercur retrograd îți cere să fii mai atent la cum comunici. Poți avea parte de un moment intens în dragoste, dar și de neînțelegeri minore. Profesional, apar idei noi – notează-le pentru viitor.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Ordinea și disciplina îți aduc liniște. Fă curățenie, organizează-ți agenda, dar nu te pierde în perfecționism. În plan sentimental, o discuție sinceră te ajută să vindeci neînțelegeri mai vechi.

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Balanțele se concentrează pe relații și parteneriate. Venus îți aduce șarm și dorința de apropiere. Totuși, nu grăbi lucrurile – claritatea vine la momentul potrivit. Pe plan financiar, apar vești bune spre finalul weekendului.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Soarele este în semnul tău și îți amplifică energia și carisma. Totuși, fii atent la cheltuieli neplanificate. În dragoste, pasiunea e la cote înalte – dar ai grijă la gelozie. E un weekend excelent pentru a-ți seta intențiile personale.

Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Marte îți oferă energie, dar Mercur retrograd aduce confuzie în comunicare. Evită deciziile impulsive și păstrează-ți optimismul. În dragoste, un mesaj din trecut îți poate schimba perspectiva.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Este un weekend potrivit pentru reflecție și planificare. Capricornul preferă liniștea și ordinea, iar astrele te încurajează să te reconectezi cu prietenii apropiați. În dragoste, sinceritatea este cheia.

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Schimbările din anturajul tău te fac să reanalizezi cine îți e cu adevărat aproape. Ai inspirație pentru proiecte noi, dar evită deciziile majore. În dragoste, comunicarea sinceră rezolvă orice tensiune.

Pești (19 februarie – 20 martie)

Weekendul aduce o stare visătoare și romantică. Este momentul perfect pentru odihnă, meditație și reconectare spirituală. Dacă simți nevoia de claritate, scrisul sau arta te pot ajuta să te exprimi.