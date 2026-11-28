Horoscop weekend 28-29 noiembrie 2026. Zodiile care au parte de surprize, vești bune și schimbări importante. Sursa foto: Getty Images

Ultimul weekend din luna noiembrie 2026 vine cu emoții intense, surprize neașteptate și decizii importante pentru cele 12 zodii. Zilele de sâmbătă, 28 noiembrie, și duminică, 29 noiembrie, aduc ocazia unor clarificări în dragoste, discuții despre bani și planuri noi pentru perioada următoare. În timp ce unii nativi se bucură de momente speciale alături de familie și persoana iubită, alții sunt nevoiți să își asculte intuiția și să lase în urmă situațiile care nu le mai aduc liniște.

Află ce rezervă horoscopul de weekend pentru fiecare zodie și care sunt nativii care au parte de vești neașteptate, oportunități și momente de neuitat.

Berbec

Weekendul vine cu multă energie și dorința de a rezolva lucrurile pe care le-ai tot amânat. Sâmbătă, poți primi o veste care îți schimbă planurile, însă nu trebuie să reacționezi impulsiv. În dragoste, este momentul să spui deschis ce simți și să nu mai lași loc interpretărilor. Duminică, acordă-ți timp pentru odihnă și pentru oamenii care contează cu adevărat. Financiar, evită cheltuielile făcute din entuziasm.

Taur

Pentru Tauri, weekendul 28-29 noiembrie este despre stabilitate, familie și siguranță emoțională. Ai nevoie de liniște și de confirmări din partea celor apropiați. O discuție sinceră cu partenerul poate rezolva o neînțelegere mai veche. Nativii singuri pot cunoaște o persoană interesantă prin intermediul prietenilor. În privința banilor, este recomandat să fii prudent și să nu faci promisiuni pe care nu le poți respecta.

Gemeni

Comunicarea este punctul tău forte în acest weekend. Sâmbătă, o conversație aparent banală se poate transforma într-o oportunitate importantă. Ai șansa să afli informații care te ajută să iei o decizie pe care ai tot amânat-o. În dragoste, încearcă să fii mai atent la nevoile persoanei iubite. Duminică este potrivită pentru întâlniri, ieșiri și activități care îți stimulează creativitatea.

Rac

Racii simt nevoia să se retragă puțin din agitația cotidiană și să își pună ordine în gânduri. Weekendul poate aduce o discuție emoționantă în familie sau o întâlnire cu cineva de care le-a fost dor. În cuplu, sinceritatea va face diferența. Nu evita subiectele importante doar pentru a păstra aparențele. Din punct de vedere financiar, este bine să îți organizezi bugetul înainte de luna decembrie.

Leu

Leii sunt în centrul atenției în acest weekend. Ai ocazia să te remarci într-un grup sau să primești aprecierea unei persoane a cărei părere contează pentru tine. În plan sentimental, pasiunea se intensifică, iar nativii singuri pot avea parte de un flirt surprinzător. Totuși, nu transforma orice diferență de opinie într-o competiție. Duminică, încearcă să lași orgoliul deoparte și să te bucuri de lucrurile simple.

Fecioară

Pentru Fecioare, weekendul aduce nevoia de organizare și claritate. Ai multe lucruri în minte, iar unele responsabilități nu mai pot fi amânate. Sâmbătă este o zi potrivită pentru a rezolva probleme practice și pentru a face planuri concrete. În dragoste, nu analiza fiecare gest al partenerului. Uneori, lucrurile sunt mai simple decât par. Duminică, o veste bună din partea unui prieten îți poate schimba starea de spirit.

Balanță

Balanțele au parte de un weekend în care relațiile personale ocupă primul loc. O persoană apropiată îți poate cere ajutorul sau un sfat important. În cuplu, este momentul să discutați despre planurile de viitor și despre lucrurile care vă nemulțumesc. Nativii singuri pot descoperi că o prietenie începe să se transforme în ceva mai mult. Nu neglija nici bugetul: cumpărăturile impulsive îți pot da planurile peste cap.

Scorpion

Scorpionii traversează un weekend intens, cu emoții puternice și revelații importante. Intuiția te ajută să înțelegi mai bine intențiile celor din jur, dar încearcă să nu tragi concluzii fără dovezi. În dragoste, o discuție sinceră poate apropia două persoane care s-au îndepărtat în ultima perioadă. Sâmbătă este favorabilă planurilor personale, iar duminică îți oferă ocazia să te relaxezi și să îți încarci bateriile.

Săgetător

Pentru Săgetători, weekendul 28-29 noiembrie vine cu dorință de aventură, libertate și experiențe noi. Este posibil să primești o invitație spontană sau să apară ocazia unei mici escapade. În plan sentimental, lucrurile se pot schimba în bine dacă renunți la ezitări și vorbești deschis. Ai grijă, însă, la promisiunile făcute în grabă. Din punct de vedere financiar, este indicat să păstrezi un echilibru între distracție și economii.

Capricorn

Capricornii încep să se gândească tot mai serios la obiectivele pentru luna decembrie. Weekendul este potrivit pentru planificare, dar și pentru discuții despre responsabilitățile din familie. O persoană apropiată îți poate oferi un sfat valoros. În dragoste, încearcă să nu lași grijile profesionale să afecteze timpul petrecut în doi. Duminică, o activitate relaxantă te poate ajuta să îți recapeți echilibrul.

Vărsător

Vărsătorii au parte de un weekend al ideilor noi și al întâlnirilor interesante. Sâmbătă, poți descoperi o soluție ingenioasă la o problemă care te preocupă de ceva vreme. În cercul de prieteni, o discuție îți poate deschide noi perspective. În dragoste, evită răceala și detașarea excesivă. Persoana iubită are nevoie să știe că este importantă pentru tine. Duminică este o zi bună pentru activități creative și planuri de viitor.

Pești

Pentru Pești, weekendul aduce sensibilitate, romantism și nevoia de apropiere sufletească. Sâmbătă, poți avea parte de un moment special alături de cineva drag sau de o surpriză care îți încălzește inima. Dacă există tensiuni într-o relație, încearcă să privești lucrurile cu mai multă răbdare. Financiar, evită să împrumuți bani fără să analizezi bine situația. Duminică, acordă-ți timp pentru odihnă și activități care îți fac plăcere.