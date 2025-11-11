2 minute de citit Publicat la 07:00 11 Noi 2025 Modificat la 07:00 11 Noi 2025

Horoscopul pentru marți, 11 noiembrie 2025: Ziua aduce o energie specială. Sursa foto: Getty Images

Energia datei 11/11 aduce o deschidere specială — un portal al intenţiilor şi al alinierii personale. Astăzi e momentul să te conectezi cu inima ta, să setezi o intenţie şi să faci măcar un pas mic către ce-ţi doreşti cu adevărat.

Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Astăzi ai nevoie de linişte şi reculegere: ai mers prea mult pe „pilot automat” şi astrele îţi oferă un semnal să pui în prim-plan ce contează cu adevărat. Fă-ţi timp pentru tine şi acordă-ţi o pauză reală.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

Chiar dacă norocul a fost mai rezervat recent, astăzi ţi se pregăteşte o surpriză plăcută. La serviciu lucrurile decurg mai uşor şi poate apărea o veste bună neaşteptată – fii atent la oportunităţi subtile.

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Te obsedează dorinţa de a-i ajuta pe alţii şi, în consecinţă, îţi pui propriile nevoi pe plan secund. Astăzi e momentul să îţi reevaluezi priorităţile: dacă nu te pui pe tine pe primul loc, energia îţi va fi răpită.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

După o perioadă cu obstacole pe plan personal şi profesional, azi toate încep să meargă în favoarea ta. Fii atent(ă) la schimbările ce apar – s-ar putea să fii pe pragul unei zile mai liniştite.

Leu (23 iulie – 22 august)

Ai decis să nu mai asculţi atât de mult opiniile celor din jur – şi ai făcut bine. E momentul să îţi trăieşti viaţa după propriul tău ritm. Simţi că îţi recâştigi libertatea.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Ai tot amânat ceea ce îţi doreşti tu cu adevărat, prioritizând ce vor alţii. Astăzi e momentul să te opreşti, să respiri şi să îţi asculţi inima. Rezultatele bune vin la timpul lor.

Balanţă (23 septembrie – 22 octombrie)

Norocul financiar e de partea ta: finalizezi un proiect important şi beneficiile încep să apară. Fii deschis(ă) la recunoaştere şi la oportunităţi noi care vin odată cu succesul.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Te eliberezi de trecut, de ceea ce ţi-a dat durere sau dezamăgire, şi te concentrezi pe momentul prezent. Ieşi în oraş, alături de prieteni, şi bucură-te că eşti aici şi acum.

Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Ziua îţi pregăteşte o întâlnire surprinzătoare – la locul de muncă, în cercul tău social sau într-un context neaşteptat. Fii deschis(ă) la oameni noi şi lasă emoţia să apară.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Te vindeci încet-încet de dezamăgirile trecutului. Acceptă lecţiile pe care ţi le-a oferit viaţa şi deschide-ţi inima spre ceea ce meriţi cu adevărat. Viitorul sună mai bine decât trecutul.

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Ai tendinţa să „rezolvi” totul prin cumpărături sau impulsuri materiale – azi te simţi atras(ă) de achiziţii, accesorii, poate schimbări de look. Nu exagera: bucuria adevărată vine şi din interior.

Pești (19 februarie – 20 martie)

Ziua te îndeamnă la introspecţie şi vindecare. Nu trebuie să faci mare lucru – uneori, simpla retragere într-un spaţiu calm e cel mai bun pas. Acordă-ţi timp pentru tine.