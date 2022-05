14 copii şi un profesor au fost ucişi într-un atac armat la o şcoală din Texas, Statele Unite ale Americii

Atacul armat a avut loc la şcoala Robb Elementary din oraşul Uvalde, situat la aproximativ 140 de kilometri vest de San Antonio.

Potrivit primelor informaţii, confirmate de guvernatorul statului Texas, Greg Abbott, atacatorul este un tânăr în vârstă de 18 ani pe nume Salvador Ramos.

Acesta şi-ar fi ucis bunica înainte de a ajunge la şcoală, înarmat cu mai multe pistoale şi o puşcă.

Atacatorul a intrat în şcoală şi a început să tragă într-una din clasele în care se aflau zeci de elevi, dar şi un profesor.

Guvernatorul statului Texas, Greg Abbott, a anunţat, într-o conferinţă de presă, că 14 elevi şi un profesor au fost ucişi în urma atacului armat. De asemenea, oficialul a explicat şi că atacatorul a murit.

#Texas governor says 18-year-old Salvador Ramos shot his grandmother before a shooting at #RobbElementarySchool in #Uvalde that left at least 14 students and a teacher dead. Ramos is also dead, Governor Greg Abbott announced: pic.twitter.com/hIFlOJbUDq

Totodată, mai mulţi elevi, dar şi adulţi, au ajuns la spitalele din zonă, inclusiv la unul dintre spitalele din oraşul San Antonio.

"Ceea ce s-a întâmplat în Uvalde este o tragedie oribilă ce nu poate fi tolerată în statul Texas. Forţele locale de ordine vor lua măsurile necesare", a declarat guvernatorul Abbott.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karine Jean-Pierre, a anunţat pe Twitter că preşedintele Joe Biden a fost informat cu privire la atacul armat din Texas.

President Biden has been briefed on the horrific news of the elementary school shooting in Texas and will continue to be briefed regularly as information becomes available.