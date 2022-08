Prima declarație a lui Aleksandr Dughin despre moartea fiicei sale | Kievul reacționează la acuzații

Declarația sa a fost transmisă pe canalul Telegram al lui Konstantin Malofeev, un prieten al lui Dughin.

Amintind că Daria Dughina a murit sub ochii săi, pe când se întorcea de la Festivalul Tradițiilor, atunci când un dispozitiv plasat sub mașina femeii a explodat, ideologul rus (foto) a spus că fiica sa a fost "o minunată fată de religie ortodoxă, patriot, corespondent de război, filosof și expert al presei centrale".

El a cerut ca moartea Dariei Dughina să fie onorată printr-o "victorie", fără a fi clar dacă se referă la victoria Rusiei în actuala campanie militară din Ucraina sau dacă termenul vizează obiective dincolo de această invazie.

"Discursurile și reportajele ei au fost întotdeauna profunde, întemeiate și reținute. Ea nu a cerut niciodată violență și război. A fost o stea în devenire, la începutul călătoriei sale. Dușmanii Rusiei au ucis-o mișelește. Dar noi, poporul nostru, nu putem fi zdrobiți nici măcar de asemenea lovituri insuportabile. Inimile noastre tânjesc după mai mult decât doar pedeapsă sau răzbunare. Este un țel prea mic, nu asta e calea rusească. Avem nevoie doar de Victorie. Fiica mea și-a pus viața neprihănită pe altarul ei. Așa că vă rog să învingeți!", a spus Dughin.

El a mai precizat că serviciul funerar în memoria fiicei sale va avea loc marți.

Un oficial ucrainean de rang înalt făcut, luni după-amiază, primul comentariu oficial cu privire la acuzația Serviciului de Securitate al Rusiei, FSB, conform căruia serviciile de securitate ucrainene au ucis-o pe Daria Dughina într-un atac cu bombă lângă Moscova.

Mihailo Podoliak, consilier al șefului biroului președintelui ucrainean, a scris pe Twitter:

"Propaganda rusă trăiește într-o lume fictivă: femeia și copilul ei de 12 ani au fost făcuți responsabili pentru aruncarea în aer a mașinii propagandistei Dughina. În mod surprinzător, (rușii) nu au găsit 'viza estonă' pe loc".

Podoliak a taxat astfel susținerea FSB conform căreia suspecta a fugit în Estonia.

Însă oficialul ucrainean a mers mai departe, sugerând că de atentatul în care a murit Daria Dughina nu ar fi străine facțiuni din serviciile ruse de securitate.

"Viperele din serviciile speciale ruse au început o luptă în interiorul propriei lor specii", a concluzionat el.

Ru-propaganda lives in a fictional world: ?? woman and her 12-year-old child were "assigned" responsible for blowing up the car of propagandist Dugina. Surprisingly, they did not find the "Estonian visa" on the spot. Vipers in ?? special services started an intraspecies fight.