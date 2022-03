CNN: Centrala nucleară Zaporojie a luat foc după ce a fost bombardată de ruși

Luptele au încetat în apropierea centralei nucleare Zaporojie și nivelurile radiațiilor sunt în prezent normale, în timp ce incendiul declanșat în urma tirurilor efectuate de ruși continua să se manifeste, vineri dimineața, a declarat Andrii Tuz, un purtător de cuvânt al centralei.

Potrivit acestuia, centrala nu a suferit daune critice. În prezent, o singură unitate din șase este funcțională.

Tuz a confirmat însă că luptele au produs pagube.

"Mai multe echipamente tehnice au fost lovite", a spus el pentru CNN.

Incendiul de la Zaporojie a fost confirmat de Dmitro Orlov, primarul orașului din apropiere, Energodar.

"O amenințare la adresa securității mondiale! Ca urmare a bombardamentelor necruțătoare efectuate de către inamic asupra clădirilor și reactoarelor celei mai mari centrale nucleare din Europa, centrala nucleară Zaporojie este în flăcări", a postat el pe Facebook.

"Vă cer: opriți-vă imediat! Nu mai bombardați centrala nucleară Zaporojie", le-a transmis el rușilor într-un mesaj video.

Orlov a menționat că pompierii nu pot interveni.

"Centrala nucleară Zaporojie anunță existența unei amenințări la reactorul numărul 1. Incendiul continuă. Pompierii nu se pot apropia de locul incendiului", a arătat el, într-un nou mesaj.

Într-o postare anterioară, primarul semnalase lupte intense între ruși și apărătorii din Garda Națională ucraineană pe drumurile de acces către complexul nuclear.

Orlov a spus că există victime, dar numărul acestora nu poate fi precizat cu exactitate în condițiile actuale.

Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a cerut, și el, încetarea focului la Zaporojie, anunțând că rușii "trag din toate direcțiile".

"Rușii trebuie să înceteze imediat tirurile, să permită accesul pompierilor și instituirea unei zone de siguranță", a declarat ministrul.

Zaporojie este situată în sud-estul ucrainei, la vest de Donețk, orașul controlat de separatiștii pro-ruși încă de acum opt ani, de la invazia Crimeei.

Este cea mai mare centrală nucleară din Ucraina. Aici se află șase din cele 15 reactoare nucleare ale țării.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) transmitea, în jurul orei 4, ora României, că nu a constatat, pentru moment, creșteri ale nivelului radiațiilor la Zaporojie.

Agenția și-a pus în alertă Centrul pentru incidente și urgențe, din cauza "situației grave" de la Zaporojie.

AIEA a menționat că este în contact cu autoritățile ucrainene în legătură cu incendiul care se desfășoară la centrala electrică.

IAEA puts its Incident and Emergency Centre (@IAEAIEC) in full 24/7 response mode due to serious situation at #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant in #Ukraine.